Міністерство оборони Литви порадило людям "викинути свої китайські смартфони"
Відомство ознайомилося зі звітом Національного центру кібербезпеки Литви і зробило висновки. У документі сказано, що смартфон Xiaomi Mi 10T 5G може цензурувати контент "демократичного характеру".
Співробітники Національного центру кібербезпеки Литви (NCSC) з'ясували, що модель Mi 10T 5G від виробника Xiaomi здатна виявляти і піддавати цензурі такі фрази, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" та "рух за демократію".
Про це повідомляє видання euronews.com.
"У звіті NCSC йдеться, що встановлені на телефоні додатки, такі як інтернет-браузер Mi, періодично отримують списки заборонених слів і фраз, складений з ініціативи Xiaomi. За заявою NCSC, хоча ця функція вимкнена на телефонах, що продаються в Європі, її можна активувати і без відома користувача", — пише видання.
"Ми з'ясували, що в телефонах Xiaomi, які продаються в Литві, була вимкнена функція фільтрації контенту, і контент піддавався цензурі, але списки ключових слів, які підлягають цензуруванню, як і раніше періодично відправлялися", — сказав у своїй заяві керівник відділу інновацій NCSC Татувідас Бакшіс. "Пристрій технічно дозволяє активувати функції віддалено в будь-який час без дозволу користувача цензурувати завантажений контент".
На презентації звіту NCSC заступник міністра національної оборони Литви Маргиріс Абукявічюс заявив журналістам, що споживачі не повинні купувати телефони китайських виробників.
"Ми рекомендуємо не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбуватися від уже придбаних", — сказав він.
Вбудований браузер Xiaomi також піддався критиці з боку служби кібербезпеки Литви за збір "зайвих" призначених для користувача даних, їх шифрування і відправлення на сервер у Сінгапурі, де не працюють правила GDPR ЄС.
В NCSC перевірили й інші апарати — Huawei P40 5G і OnePlus 8T 5G. Експерти дійшли висновку, що магазин додатків Huawei, AppGallery, загрожує безпеці для користувачів, автоматично перенаправляючи пошукові запити в сторонні магазини додатків, у яких, як відомо, розміщуються шкідливі програми. А ось в OnePlus не було зафіксовано ніяких недоліків безпеки.
"Xiaomi не відповіла на запит інформаційного агентства Reuters про коментар. Представник Huawei заявив, що телефони компанії не відправляють призначені для користувача дані в зовнішні мережі", — повідомляє ЗМІ та додає, що відносини Литви і Китаю в останні місяці загострилися через те, що офіційна Литва дозволила Тайваню де-факто відкрити посольство у Вільнюсі.
Дипломати зазвичай називають Тайвань "Китайським Тайбеєм", щоб не розсердити Пекін, який вважає острів бунтівною провінцією КНР, що відкололася. Але в Литві пішли на такий ризикований крок, унаслідок Китай відкликав свого посла в Литві.
Міністерство закордонних справ Литви раніше повідомляло Euronews Next, що прагне до "більш тісних економічних, торговельних, культурних і наукових відносин" із Тайванем. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримали Литву в її суперечці з Китаєм.
"Ми виступаємо проти економічного примусу, зокррема з боку Китаю. І ми рішуче виступаємо за демократію, зокрема в Білорусі, де ми дуже багато працюємо разом", — сказав він.
Раніше ми повідомляли про те, що китайський бренд Xiaomi зняв блокування зі своїх смартфонів на території окупованого Криму та кількох інших країн.