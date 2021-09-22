Міністерство оборони Литви порадило людям "викинути свої китайські смартфони"

Відомство ознайомилося зі звітом Національного центру кібербезпеки Литви і зробило висновки. У документі сказано, що смартфон Xiaomi Mi 10T 5G може цензурувати контент "демократичного характеру".

Співробітники Національного центру кібербезпеки Литви (NCSC) з'ясували, що модель Mi 10T 5G від виробника Xiaomi здатна виявляти і піддавати цензурі такі фрази, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" та "рух за демократію".

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Про це повідомляє видання euronews.com.

"У звіті NCSC йдеться, що встановлені на телефоні додатки, такі як інтернет-браузер Mi, періодично отримують списки заборонених слів і фраз, складений з ініціативи Xiaomi. За заявою NCSC, хоча ця функція вимкнена на телефонах, що продаються в Європі, її можна активувати і без відома користувача", — пише видання.

"Ми з'ясували, що в телефонах Xiaomi, які продаються в Литві, була вимкнена функція фільтрації контенту, і контент піддавався цензурі, але списки ключових слів, які підлягають цензуруванню, як і раніше періодично відправлялися", — сказав у своїй заяві керівник відділу інновацій NCSC Татувідас Бакшіс. "Пристрій технічно дозволяє активувати функції віддалено в будь-який час без дозволу користувача цензурувати завантажений контент".

На презентації звіту NCSC заступник міністра національної оборони Литви Маргиріс Абукявічюс заявив журналістам, що споживачі не повинні купувати телефони китайських виробників.

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"Ми рекомендуємо не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбуватися від уже придбаних", — сказав він.

Вбудований браузер Xiaomi також піддався критиці з боку служби кібербезпеки Литви за збір "зайвих" призначених для користувача даних, їх шифрування і відправлення на сервер у Сінгапурі, де не працюють правила GDPR ЄС.

В NCSC перевірили й інші апарати — Huawei P40 5G і OnePlus 8T 5G. Експерти дійшли висновку, що магазин додатків Huawei, AppGallery, загрожує безпеці для користувачів, автоматично перенаправляючи пошукові запити в сторонні магазини додатків, у яких, як відомо, розміщуються шкідливі програми. А ось в OnePlus не було зафіксовано ніяких недоліків безпеки.

"Xiaomi не відповіла на запит інформаційного агентства Reuters про коментар. Представник Huawei заявив, що телефони компанії не відправляють призначені для користувача дані в зовнішні мережі", — повідомляє ЗМІ та додає, що відносини Литви і Китаю в останні місяці загострилися через те, що офіційна Литва дозволила Тайваню де-факто відкрити посольство у Вільнюсі.

Дипломати зазвичай називають Тайвань "Китайським Тайбеєм", щоб не розсердити Пекін, який вважає острів бунтівною провінцією КНР, що відкололася. Але в Литві пішли на такий ризикований крок, унаслідок Китай відкликав свого посла в Литві.

Міністерство закордонних справ Литви раніше повідомляло Euronews Next, що прагне до "більш тісних економічних, торговельних, культурних і наукових відносин" із Тайванем. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримали Литву в її суперечці з Китаєм.

"Ми виступаємо проти економічного примусу, зокррема з боку Китаю. І ми рішуче виступаємо за демократію, зокрема в Білорусі, де ми дуже багато працюємо разом", — сказав він.

Раніше ми повідомляли про те, що китайський бренд Xiaomi зняв блокування зі своїх смартфонів на території окупованого Криму та кількох інших країн.