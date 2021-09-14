Більше не заборонена зона. Xiaomi розблокувала смартфони в окупованому Криму та інших регіонах

Блокування пристроїв у компанії назвали "тимчасовим заходом", необхідним для боротьби з контрабандою техніки на підсанкційній території.

Китайська компанія Xiaomi зняла блокування зі своїх смартфонів на заборонених територіях: окупований Крим, Іран, Куба, Сирія, Північна Корея і Судан. Про це повідомляє видання Global Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Мобільні телефони блокувалися компанією для розслідування потенційної контрабанди. Захід з блокуванням смартфонів вони назвали тимчасовим, а ще спростували чутки про те, що вони це робили через тиск з боку США.

"Xiaomi повідомила, що рішення заблокувати телефони в таких країнах і регіонах, як Куба, Іран, Сирія, КНДР, Судан і Крим не спрямоване проти якихось окремих ринків. Політика компанії у сфері міжрегіонального обслуговування спрямована на те, щоб запобігти контрабанді на чорному ринку і захистити безпеку особистих даних користувачів", — пишуть у виданні.

Представники компанії заявили, що вони досягли значних результатів у своєму розслідуванні, тому тепер блокування зняли. Компанія мала на меті запобігти контрабанді і захистити особисті дані користувачів.

У виданні стверджують, що останнім часом чорний ринок значно розширився, смартфони Xiaomi купують в одному регіоні, а активують і використовують в іншому. Політика бренду забороняє користувачам експортувати її продукцію в заборонені для цього країни і регіони.

Нагадаємо, 11 вересня в соцмережах і форумах почали з'являтися повідомлення про блокування Xiaomi смартфонів в окупованому Криму та інших регіонах. Користувачі отримували таке повідомлення: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на території, на якій ви намагалися його активувати".