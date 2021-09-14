Больше не запретная зона. Xiaomi разблокировала смартфоны в оккупированном Крыму и других регионах

Блокировку устройств в компании назвали "временной мерой", необходимой для борьбы с контрабандой техники в подсанкционные территории.

Китайская компания Xiaomi сняла блокировку со своих смартфонов на запрещенных территориях: оккупированный Крым, Иран, Куба, Сирия, Северная Корея и Судан. Об этом сообщает издание Global Times.

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Мобильные телефоны блокировались компанией для расследования потенциальной контрабанды. Меру с блокировкой смартфонов они назвали временной, а еще опровергли слухи о том, что они это делали из-за давления со стороны США.

"Xiaomi сообщила, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым не направлено против каких-то отдельных рынков. Политика компании в сфере межрегионального обслуживания направлена на то, чтобы предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей", — пишут в издании.

Представители компании заявили, что они достигли значительных результатов в своем расследовании, поэтому теперь блокировку сняли. Компания преследовала цель предотвратить контрабанду и защитить личные данные пользователей.

В издании утверждают, что последнее время черный рынок значительно расширился, смартфоны Xiaomi покупают в одном регионе, а активируют и используют в другом. Политика бренда запрещает пользователям экспортировать ее продукцию в запрещенные для этого страны и регионы.

Напомним, 11 сентября в соцсетях и форумах начали появляться сообщения о блокировке Xiaomi смартфонов в оккупированном Крыму и других регионах. Пользователи получали следующее сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, на которой вы пытались его активировать".