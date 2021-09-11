Запретная зона. Xiaomi начала удаленно блокировать смартфоны в Крыму и других регионах

Спасти пользователей от блокировки может только неофициальная прошивка или активация за границей.

Компания Xiaomi начала удаленно блокировать свои "серые" смартфоны в Крыму и других регионах, куда запрещен экспорт ее продукции. Об этом сообщил портал XDA Developers.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Многие пользователи социальных сетей Facebook и Reddit заявили о том, что их устройства перестали корректно работать. С недавних пор на экранах смартфонов появилась следующая надпись: "Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, на которой вы пытались его активировать". Сообщения также предлагают владельцам связаться с ритейлерами для разъяснений.

[ + – ] Надпись на смартфоне Xiaomi после блокировки Фото: xda-developers.com

На официальном сайте Xiaomi отмечает, что ее технику нельзя экспортировать в другие страны, если это запрещено законами об экспортном контроле. В списке запрещенных регионов мира находится Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и полуостров Крым (но не Россия). Люди должны учитывать, что все смартфоны бренда в указанных местах продаются нелегально, однако ранее разработчики никогда не прибегали к массовым блокировкам. Более того, такая санкция не указана в пользовательском соглашении.

Пользователи сети уже ищут способы решения проблемы. Теоретически, блокировки можно избежать, активировав телефон в стране, где его продажа официально разрешена — для этого жителям упомянутых регионов придется выезжать за границу или просить продавцов заранее выполнить процедуру. К примеру, крымчанин может купить и запустить смартфон в Москве, а затем вернуться на полуостров.

Как утверждает пользователь форума XDA Developrs с ником patrick395x, избежать возмездия Xiaomi может помочь кастомизированная прошивка, они в большом количестве размещены на просторах Интернета, однако для их установки требуется специальный загрузчик от производителя, достать который не так просто.

Ранее писали, как Xiaomi продала смартфоны Mi 11 Pro по $110 вместо $700. Администраторы фирменного магазина перепутали цифры и поставили сумму скидки в качестве итоговой стоимости. Многие успели оформить заказы и надеются, что компания их выполнит.

Фокус также составил топ 15 лучших бюджетных смартфонов в Украине. Среди самых дешевых и качественных оказались модели от Xiaomi.