Перепутали цифры: Xiaomi продала смартфоны Mi 11 Pro по $110 вместо $700

Администраторы установили сумму скидки вместо базовой стоимости товара. Многие покупатели уже сделали заказы и надеются, что компания их выполнит.

Фирменный магазин компании Xiaomi по ошибке продал смартфоны Mi 11 Pro за $110 вместо $700.

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Об этом пишет издание MyDrivers, ссылаясь на соцсети.

Торговая площадка Xiaomi Mall решила сделать скидку на модель Xiaomi Mi 11 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в размере ¥500 ($79). При помощи купонов покупатели получили возможность уменьшить цену еще на ¥200 ($31). В результате сбоя системы магазин вместо скидки установил базовую стоимость смартфона в $110. Стоит отметить, что рекомендованная цена такой модели составляет $810, и в рамках акции должна была снизиться примерно до $700.

Как отмечает СМИ, пользователи массово сообщают об удачной покупке в социальных сетях Tieba и Station B, прилагая скриншоты. Кроме скидки на смартфоны, Xiaomi Mall также раздает бесплатные футболки. Покупатели пишут, что ждут реакции торговой площадки на случившийся казус и надеются, что компания вышлет им заказанные устройства по скидочной цене.

Это уже не первая подобная ошибка при продаже смартфонов в 2021 году. Недавно магазин Samsung также перепутал цифры при оформлении скидки и предлагал флагманский смартфон в 6 раз дешевле рекомендованной цены — ¥790 ($112) вместо ¥4000 ($620). Производитель отменил заказы, вернул клиентам деньги и предложил скидку в качестве компенсации неудобств. Некоторые аналитики предположили, что Samsung не ошиблась, а специально провернула такую схему, чтобы привлечь внимание потребителей.

Кроме того, во время прямой трансляции Xiaomi одному из пользователей сети по ошибке выдали купон на ¥1999 ($309) для покупки смарт-телевизора Redmi A55. В результате покупка обошлась счастливчику всего ¥700 ($108)

Ранее писали о другой акции — Xiaomi решила поменять старые смартфоны на новые с доплатой. Пользователи получили возможность сдать самую первую модель бренда, Mi 1, выпущенную в 2011 году, и получить в фирменных магазинах скидку в размере $308.

Сообщали также, что Xiaomi обошла Samsung по поставкам 5G-смартфонов во втором квартале 2021 года. Китайский бренд отгрузил около 24 миллионов устройств и захватил 26% рынка.