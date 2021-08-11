Благодарность в $300: Xiaomi меняет свои древние смартфоны на новые "с доплатой"

Участники акции получат скидку на покупку новых моделей, если подтвердят факт приобретения Mi 1. Таким образом компания отблагодарит своих первых покупателей.

Китайский производитель Xiaomi "вернет" пользователям деньги, которые они заплатили за смартфоны модели Mi 1.

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Такое объявление компания разместила в социальной сети Weibo.

Первую модель смартфона Xiaomi выпустила в 2011 году. Это был знаковый релиз для бренда, который предложил бюджетный флагман и почти три года лидировал в сегменте доступных аппаратов. Всего продали 184 600 устройств Mi 1 по цене 1,999 юаней или около $308. Общая выручка составила 370 млн юаней ($57 млн).

По данным портала Android Authority, деньги покупатели от компании не получат, однако им предоставят скидку на сумму, эквивалентную стоимости Mi 1 — $308. Воспользовавшись ею, они смогут приобрести новые гаджеты в фирменных магазинах. Вероятно, таким образом Xiaomi пытается привлечь и поощрить своих самых первых клиентов.

"Это благодарность 36 тысяч сотрудников Xiaomi. Мы всегда будем благодарны всем друзьям и партнерам, которые нам помогли!", — отмечается в сообщении.

Акция действует с 16 августа, но будет ли она распространяться за пределы Китая — пока не известно. В китайских магазинах владельцы Mi 1 смогут получить "красные конверты" и потратить деньги на покупку новых гаджетов без каких-либо условий и ограничений. На сегодняшний день флагманы Xiaomi стоят дороже $308, однако за такие деньги можно купить модели попроще, такие как Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro. В это ценовой диапазон попадает множество других мобильных гаджетов и устройств для "умного" дома от производителя.

Ранее стало известно, что Xiaomi обошла Samsung и стала лидером по продажам Android-смартфонов с 5G во втором квартале 2021 года. Компания отгрузила 24 млн устройств и завоевала долю рынка в 25,7%. За последние девять кварталов она суммарно поставила 70 млн 5G-смартфонов и почти обогнала Samsung, которая выпустила 77 млн телефонов.

При этом Xiaomi оказалась лишь на четвертом месте по выпуску Smart TV, рейтинг возглавила именно Samsung. Последняя поставила 20,8 млн и удержала лидерство в этой отрасли, которое сохраняет с 2006 года. На втором месте с разрывом в 7,7 млн оказалась компания LG Electronics.

В мае Xiaomi презентовала зарядное устройство, способное за 8 минут зарядить батарею на 4000 мА•ч по проводу. Если же пользователь решит обойтись без проводов, то время составит 15 минут.