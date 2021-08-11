Подяка в $300: Xiaomi змінює свої давні смартфони на нові "з доплатою"

Учасники акції отримають знижку на покупку нових моделей, якщо віддадуть свої апарати Mi 1. Так компанія віддячить своїх перших покупців.

Китайський виробник Xiaomi "поверне" користувачам гроші, які вони заплатили за смартфони моделі Mi 1.

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Таке оголошення компанія розмістила в соціальній мережі Weibo.

Першу модель смартфона Xiaomi випустила в 2011 році. Це був знаковий реліз для бренду, який запропонував бюджетний флагман і майже три роки лідирував у сегменті доступних апаратів. Усього продали 184 600 пристроїв Mi 1 за ціною 1,999 юанів або майже $308. Загальна виручка склала 370 млн юанів ($57 млн).

За даними порталу Android Authority, гроші покупці від компанії не отримають, проте їм нададуть знижку на суму, еквівалентну вартості Mi 1 — $308. Користуючись цією нагодою, вони зможуть придбати нові гаджети у фірмових магазинах. Ймовірно, так Xiaomi намагається залучити і заохотити своїх найперших клієнтів.

"Це подяка 36 тисяч співробітників Xiaomi. Ми завжди будемо вдячні всім друзям і партнерам, які нам допомогли!" — наголошується в повідомленні.

Акція діє із 16 серпня, але чи буде вона поширюватися за межі Китаю — поки не відомо. У китайських магазинах власники Mi 1 зможуть отримати "червоні конверти" та витратити гроші на покупку нових гаджетів без будь-яких умов й обмежень. На сьогоднішній день флагмани Xiaomi коштують дорожче $308, однак за такі гроші можна купити простіші моделі, такі як Redmi Note 10 Pro і Poco X3 Pro. У цей ціновий діапазон потрапляє безліч інших мобільних гаджетів і пристроїв для "розумного" будинку від виробника.

Раніше стало відомо, що Xiaomi обійшла Samsung і стала лідером із продажу Android-смартфонів із 5G у другому кварталі 2021 року. Компанія відвантажила 24 млн пристроїв і завоювала частку ринку в 25,7%. За останні дев'ять кварталів вона сумарно поставила 70 млн 5G-смартфонів і майже обігнала Samsung, яка випустила 77 млн телефонів.

При цьому Xiaomi опинилася лише на четвертому місці з випуску Smart TV, рейтинг очолила саме Samsung. Остання поставила 20,8 млн й утримала лідерство в цій галузі, яке зберігає з 2006 року. На другому місці з розривом в 7,7 млн опинилася компанія LG Electronics.

У травні Xiaomi презентувала зарядний пристрій, здатний за 8 хвилин зарядити батарею на 4 000 мА•год по дроту. Якщо ж користувач вирішить обійтися без дротів, то час складе 15 хвилин.