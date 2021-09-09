Переплутали цифри: Xiaomi продала смартфони Mi 11 Pro по $110 замість $700

Адміністратори встановили суму знижки замість базової вартості товару. Більшість покупців вже зробили замовлення і сподіваються, що компанія їх виконає.

Фірмовий магазин компанії Xiaomi помилково продав смартфони Mi 11 Pro за $110 замість $700.

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Про це пише видання MyDrivers, посилаючись на соцмережі.

Торговий майданчик Xiaomi Mall вирішив зробити знижку на модель Xiaomi Mi 11 Pro з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті в розмірі ¥500 ($79). За допомогою купонів покупці отримали можливість зменшити ціну ще на ¥200 ($31). Унаслідок збою системи магазин замість знижки встановив базову вартість смартфона $110. Варто зазначити, що рекомендована ціна такої моделі складає $810, і в рамках акції повинна була знизитися приблизно до $700.

Як зазначає ЗМІ, користувачі масово повідомляють про вдалу покупку в соціальних мережах Tieba і Station B, прикріплюючи скріншоти. Крім знижки на смартфони, Xiaomi Mall також роздає безкоштовні футболки. Покупці пишуть, що чекають реакції торгового майданчика на казус, що трапився, і сподіваються, що компанія надішле їм замовлені пристрої за зниженою ціною.

Це вже не перша подібна помилка під час продажу смартфонів у 2021 році. Нещодавно магазин Samsung також переплутав цифри під час оформлення знижки і пропонував флагманський смартфон у 6 разів дешевше, ніж рекомендована ціна — ¥790 ($112) замість ¥4 000 ($620). Виробник скасував замовлення, повернув клієнтам гроші та запропонував знижку як компенсацію за незручності. Деякі аналітики припустили, що Samsung не помилилася, а спеціально провернула таку схему, щоб привернути увагу споживачів.

Крім того, під час прямої трансляції Xiaomi одному з користувачів мережі помилково видали купон на ¥1 999 ($309) для покупки смарт-телевізора Redmi A55. Зрештою покупка коштувала щасливчику всього ¥700 ($108)

Раніше писали про іншу акцію — Xiaomi вирішила поміняти старі смартфони на нові з доплатою. Користувачі отримали можливість здати найпершу модель бренду, Mi 1, випущену в 2011 році, й отримати у фірмових магазинах знижку в розмірі $308.

Повідомляли також, що Xiaomi обійшла Samsung із постачання 5G-смартфонів у другому кварталі 2021 року. Китайський бренд відвантажив майже 24 мільйони пристроїв і захопив 26% ринку.