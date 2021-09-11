Заборонена зона. Xiaomi почала віддалено блокувати смартфони в Криму та інших регіонах

Врятувати користувачів від блокування може тільки неофіційна прошивка або активація за кордоном.

Компанія Xiaomi початку віддалено блокувати свої "сірі" смартфони в Криму та інших регіонах, куди заборонений експорт її продукції. Про це повідомив портал XDA Developers.

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Багато користувачів соціальних мереж Facebook і Reddit заявили про те, що їх пристрої перестали коректно працювати. З недавніх пір на екранах смартфонів з'являється наступний напис: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на території, на якій ви намагалися його активувати". Повідомлення також пропонують власникам зв'язатися з ритейлерами для роз'яснень.

[ + – ] Напис на смартфоні Xiaomi після блокування Фото: xda-developers.com

На офіційному сайті Xiaomi зазначає, що її техніку не можна експортувати в інші країни, якщо це заборонено законами про експортний контроль. У списку заборонених регіонів світу знаходиться Куба, Іран, Сирія, Північна Корея, Судан і півострів Крим (але не Росія). Люди повинні враховувати, що всі смартфони бренду в зазначених місцях продаються нелегально, проте раніше розробники ніколи не вдавалися до масових блокувань. Більш того, така санкція не зазначена в угоді для користувачів.

Користувачі мережі вже шукають способи вирішення проблеми. Теоретично, блокування можна уникнути, активувавши телефон в країні, де його продаж офіційно дозволений — для цього жителям згаданих регіонів доведеться виїжджати за кордон або просити продавців заздалегідь виконати процедуру. Наприклад, кримчанин може купити і запустити смартфон в Москві, а потім повернутися на півострів.

Як стверджує користувач форуму XDA Developrs з ніком patrick395x, уникнути росплати від Xiaomi може допомогти кастомізована прошивка, які у великій кількості розміщені на просторах Інтернету, однак для їх встановлення потрібен спеціальний завантажувач від виробника, дістати який не так просто.

Раніше писали, як Xiaomi продала смартфони Mi 11 Pro по $ 110 замість $ 700. Адміністратори фірмового магазину переплутали цифри і поставили суму знижки в якості підсумкової вартості. Багато встигли оформити замовлення і сподіваються, що компанія їх виконає.

Фокус також склав топ 15 кращих бюджетних смартфонів в Україні. Серед найдешевших і якісних виявилися моделі від Xiaomi.