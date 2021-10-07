Мережева незалежність: в країнах Азії збираються запустити приватний 5G-інтернет

Базові станції гарантуватимуть безпечну виділену мережу приватному бізнесу, медустановам, підприємствам, великим ритейлерам, які захочуть обзавестися "своїм власним" інтернетом.

Одна з найбільших компаній зі збирання iPhone, Pegatron, об'єдналася з Microsoft для створення приватних 5G-мереж.

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Про це пише видання Nikkei Asia.

Як анонімно розповів один із співробітників, тайванська Pegatron вирішила вийти з тіні гіганта Apple, оскільки вважає, що індустрія смартфонів досягла свого піку і практично перестала розвиватися. Керівництво компанії побачило великі перспективи в запуску виділених мобільних мереж 5G і виділило $36 млн на інвестиції у цій сфері.

На відміну від загальнодоступних мереж, приватні мають менше покриття, а тому вимагають менше ресурсів. Такі мережі можна налаштовувати для використання на певній території, наприклад, на заводах, у приватних закладах або лікарнях.

Минулого тижня Pegatron і Microsoft запустили новий проєкт після майже трьох років розробки. Представники компаній заявили, що планують випускати базові мобільні станції, які будуть підключатися до низькоорбітальних супутників і роздавати 5G-інтернет в екстремальних випадках, коли звичайний зв'язок недоступний, наприклад під час землетрусів.

Pegatron уже використовує виділену 5G-мережу на власному підприємстві Xindian у Тайбеї і готується до пілотного запуску локальної мережі в своїй штаб-квартирі в Токіо. Компанія розраховує так продемонструвати можливості своєї технології і залучити клієнтів з усього світу.

Для роботи мереж 4G постачальники, такі як Huawei або Ericsson, об'єднують базові станції з власним обладнанням радіодоступу (RAN), яке дозволяє передавати дані на мобільні пристрої. Технологія не дозволяє мережевим операторам вільно налаштовувати свої мережі або вибирати провайдерів, проте у випадку з 5G навіть уряду вимагають запровадити стандарти відкритого доступу для обладнання RAN, які дозволять зайти на ринок навіть невеликим підприємствам.

Співробітник Тайванського інституту економічних досліджень Чу Ши-Вань звернув увагу, що США прагне обмежити вплив китайських постачальників на ринку 5G-технологій. Таку політику поділяють Google, Microsoft і IBM, а також деякі компанії з Японії, Південної Кореї і Тайваню. Зрештою, дрібні американські оператори опинилися під тиском Федеральної комісії зі зв'язку, що вимагає замінити обладнання виробництва Huawei або ZTE. Великобританія також планує відмовитися від обладнання Huawei до 2027 року.

Нові гравці, такі як Pegatron, бачать хорошу можливість для освоєння технологій 5G, адже багато країн поки знаходяться на ранніх етапах створення інфраструктури. Одночасно з цим багато компаній намагаються запустити приватні мережі для більш безпечного передавання даних, серед них і найбільший у світі виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

"Ми бачимо, що все більше європейських та американських операторів зв'язку, таких як Vodafone, цьогоріч починають пілотні запуски приватних мереж 5G з відкритою RAN у невеликих містах, таких як ферми. Тенденція цілком очевидна, оскільки в цілому ринок відкритих мереж RAN стає все сильнішим і, ймовірно, розшириться в наступному році й далі, що для таких новачків, як Pegatron, добре, коли вони отримують місце в ланцюжках поставок", — зазначив Чу Ши-Вань.

Раніше писали, що Міністерство оборони Литви порадило громадянам викинути китайські смартфони. Фахівці з кібербезпеки дійшли висновку, що телефон Xiaomi Mi 10T 5G може непомітно відсіювати контент "демократичного характеру".