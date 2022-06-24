Бактерии подсказали инженерам, как создать независимый Интернет на улицах (видео)

Антенны из обычных зонтиков передают WiFi-сигналы на большие расстояния и могут помочь людям координироваться во время митингов.

Американские инженеры разработали технологию для запуска децентрализованной интернет-сети, вдохновившись бактериями. Об этом изобретении пишет Forbes.

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Немецкое издание Ars Electronica провела ежегодную премию в области медиаискусства "Золотая Ника". Победителями в номинации "Интерактивное искусство +" стали Чон Хсу и Наталья Ривера из Берлинского университета искусств, которые разработали инструмент Bi0film.net, позволяющий сделать протесты более эффективными. По словам ученых, в основу технологии лежит то, как бактерии образуют сети и общаются друг с другом.

Некоторые микроорганизмы образовывают на поверхностях предметов биопленки, которые видны даже невооруженным взглядом. Для создания таких сетей бактериям приходится общаться друг с другом благодаря процессу под названием "ощущение кворума", передавая сообщения в виде молекул соседним клеткам. Они учитывают, какое количество молекул получают от соседей, и меняют поведение в том случае, если среда становится переполненной.

"Бактерии, которые появились задолго до нас, разработали удивительные технологии распределенной коммуникации, самоорганизации и сотрудничества", — подчеркнули исследователи.

В случае с Bi0film.net роль бактерий выполняют люди со специальными антеннами для усиления WiFi-сигнала, сделанными в виде зонта. Они подключаются к мини-серверам, ретрансляторам или маршрутизаторам и значительно увеличивают зону покрытия сигнала. ПО основано на программе Эндрю Макнила с открытым исходным кодом. Зонты-антенны формируют децентрализованную интернет-сеть на обширной площади, например, в определенном районе города. Это поможет проводить акции протеста во время пандемии или в других условиях, когда невозможно объединиться в большую толпу на улицах.

В описании своей работы Чон Хсу и Наталья Ривера восхваляют устойчивость бактерий — обычно ее воспринимают как нечто плохое, мешающее лечению болезней, однако, с другой стороны, устойчивость помогает микроорганизмам объединять усилия для выживания. Разработчики выбрали для своего проекта желтые зонты, которые стали символом "Революции зонтиков" в Гонконге 2014 года.

"Мы стремимся облегчить подключение к альтернативным сетям и в то же время признаем важность поиска автономии в наших коммуникационных технологиях сейчас, когда интернет-цензура используется как инструмент репрессий со стороны авторитарных режимов", — отметили сотрудники Берлинского университета искусств.

Они считают, что Bi0film.net станет толчком для создания новых систем связи, более автономных и децентрализованных. Исследователи планируют внедрить p2p-шифрование сообщений и объединить сообщества по всему миру.

Ранее в США протестировали самодельный Интернет, независимый от властей. Систему можно быстро развернуть прямо на улицах в случае отключения сетей или поломки основного оборудования. Возможности автономной сети невелики, однако с ее помощью можно передавать текстовые сообщения между устройствами.

Писали также, как пользователям связываться в случае пропажи Интернета. Уже существуют специальные программы для смартфонов и компьютеров, которые позволят безопасно общаться, не боясь прослушки, и обходить блокировки со стороны провайдеров.