Как общаться в случае пропажи Интернета: полезные сервисы для украинцев

Специальные программы для смартфонов и компьютеров позволят обходить блокировки, обмениваться сообщениями или файлами в локальной сети.

Канадская компания eQualitie запустили проект dComms, объединяющий несколько децентрализованных сервисов для связи без внешнего Интернета. Инструменты размещены на одном сайте, представленном на украинском, русском и английском языках.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Разработчики уверяют, что сервисы помогут украинцам в случае надобности получить доступ к Telegram, Whatsapp, Facebook и другим средствам коммуникации. Их разделили на две категории: переписка и просмотр сайтов.

Для общения предлагают использовать Element — ПО для частных и публичных чатов со сквозным шифрованием, которые работают в локальной сети провайдера. Для подключения необходимо выбрать на сайте dComms сервер Matrix (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Ровно), перейти по указанной ссылке, создать учетную запись, а затем создать комнату или присоединиться к уже существующей.

В инструкции разработчики подчеркивают, что сеть локализована на сервере, поэтому проникнуть в нее извне невозможно. При подключении пользователи обмениваются своими ID, однако система открыта для регистрации, поэтому перед сообщением какой-либо информации стоит удостоверить личность собеседника. Частные чаты доступны только основателям и приглашенным пользователям.

Чтобы воспользоваться Element на компьютере, достаточно открыть локальный веб-чат по ссылке для браузера или скачать программу с сайта для ОС Mac, Windows или Linux. Для смартфонов доступно мобильное приложение, которое можно скачать с сайта или найти в официальных онлайн-магазинах Google Play или AppStore.

Delta.chat – это зашифрованный сервис обмена сообщениями, использующий для связи протокол электронной почты (SMTP), по внешнему виду и функционалу он напоминает мессенджер WhatsApp от Meta. Он доступен для смартфонов под управлением Android или iOS, а также компьютеров с Linux, Windows, macOs.

Для общения необходимо установить приложение, добавить сервер, отсканировав QR-код, выбрать никнейм и "аватарку". Отправлять и получать сообщение можно с любого email-адреса. Чтобы пригласить других пользователей в чат Delta, необходимо создать и отправить приглашение в виде QR-кода.

Briar — это мессенджер, работающий по принципу одноранговой сети (peer-to-peer или P2P), в которой каждый клиент одновременно выступает и сервером. При подключении к Интернету он использует защищенную сеть Tor, а при отсутствии соединения может связывать устройства при помощи Bluetooth или Wi-Fi. Сервис не зависит от сервера, а синхронизирует сообщения непосредственно между смартфонами.

Мессенджер поддерживается только на Android, скачать его можнj в Google Play. После установки необходимо создать учетную запись, которая будет храниться только на одном устройстве. После этого можно добавлять контакты, обмениваясь ссылками или сканируя QR-код на смартфоне поблизости. Можно создавать частные чаты, участвовать в публичных форумах, вести блог или читать новости в RSS-ленте.

СЕNО — это браузер, который позволяет обойти блокировку Интернета при помощи маршрутизации запросов на основе протоколов BitTorrent. Пользователи обмениваются контентом друг с другом, используя одноранговое подключение (пиринговое/P2P). В случае внешнего отключения Интернета файлы, уже сохраненные внутри сети, останутся доступными могут передаваться между ее участниками.

[ + – ] Комикс об особенностях CENO Фото: Скриншот

Браузер CENO основан на адаптированной версии Firefox для Android, а потому поддерживает только эту операционную систему. Контент распространяется при помощи технологии Ouinet. Проект запущен компанией eQualitie, которая опубликовала исходный код приложения и предлагает разработчикам использовать его или улучшать.

NewNode VPN — сервис создает альтернативное сетевое соединение, которое позволяет устройству подключаться к заблокированным сайтам или ресурсам при помощи уникальной технологии dCDN. По словам разработчиков, он использует одноранговую сеть (P2P) для маршрутизации данных в обход сетевых помех, не зависит от сервера, неуязвим для DDoS-атак и не снижает скорость соединения. NewNode прошел аудит безопасности, что делает его уникальным среди VPN-сервисов.

Для запуска системы достаточно скачать приложение на Android или iOs, а затем запустить его и нажать на кнопку "Включено". После этого приложение будет передавать сетевые данные при возникновении проблем с подключением к конкретным адресам.

Ранее эксперты рассказали, что делать в случае отключения Интернета. Сейчас можно воспользоваться специальным децентрализованным ПО, которое обеспечит связь даже без мобильного или кабельного соединения.