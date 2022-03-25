Як спілкуватися в разі зникнення Інтернету: корисні сервіси для українців

Спеціальні програми для смартфонів та комп'ютерів дозволять обходити блокування, обмінюватись повідомленнями або файлами в локальній мережі.

Канадська компанія eQualitie запустили проєкт dComms, який об'єднує децентралізовані сервіси для зв'язку без зовнішнього Інтернету. Інструменти розміщені на одному сайті, представленому українською, російською та англійською мовами.

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Розробники запевняють, що сервіси допоможуть українцям у разі потреби отримати доступ до Telegram, Whatsapp, Facebook та інших засобів комунікації. Їх розділили на дві категорії: листування та перегляд сайтів.

Для спілкування пропонують використовувати Element — ПЗ для приватних та публічних чатів із наскрізним шифруванням, що працюють у локальній мережі провайдера. Для підключення необхідно вибрати на сайті dComms сервер Matrix (Київ, Одеса, Львів, Харків, Рівне), перейти за вказаним посиланням, створити обліковий запис, а потім створити кімнату або приєднатися до вже наявної.

В інструкції розробники наголошують, що мережа локалізована на сервері, тому проникнути до неї ззовні неможливо. Під час підключення користувачі обмінюються своїми ID, проте система відкрита для реєстрації, тому перед повідомленням будь-якої інформації варто підтвердити особу співрозмовника. Приватні чати доступні лише засновникам та запрошеним користувачам.

Щоб скористатися Element на комп'ютері, достатньо відкрити локальний вебчат за посиланням для браузера або завантажити програму з сайту Mac, Windows або Linux. Для смартфонів доступна мобільна програма, яку можна завантажити з сайту або знайти в офіційних онлайн-магазинах Google Play або AppStore.

Delta.chat — це зашифрований сервіс обміну повідомленнями, що використовує для зв'язку протокол електронної пошти (SMTP), зовнішнім виглядом і функціоналом він нагадує месенджер WhatsApp від Meta. Він доступний для смартфонів Android або iOS, а також комп'ютерів із Linux, Windows, macOs.

Для спілкування необхідно встановити програму, додати сервер, відсканувавши QR-код, вибрати нікнейм та "аватарку". Надсилати та отримувати повідомлення можна з будь-якої email-адреси. Щоб запросити інших користувачів в чат Delta, необхідно створити та надіслати запрошення у вигляді QR-коду.

Briar — це месенджер, що працює за принципом однорангової мережі (peer-to-peer або P2P), в якій кожен клієнт одночасно є сервером. Під час підключення до Інтернету він використовує захищену мережу Tor, а за відсутності з'єднання може зв'язувати пристрої за допомогою Bluetooth або Wi-Fi. Сервіс не залежить від сервера, а синхронізує повідомлення безпосередньо між смартфонами.

Месенджер підтримується тільки на Android, завантажити його можна в Google Play. Після встановлення необхідно створити обліковий запис, який зберігатиметься лише на одному пристрої. Після цього можна додавати контакти, обмінюючись посиланнями, або скануючи QR-код на смартфоні поблизу. Можна створювати приватні чати, брати участь у публічних форумах, вести блог або читати новини в RSS-стрічці.

СЕNO — це браузер, який дозволяє обійти блокування Інтернету за допомогою маршрутизації запитів на основі протоколів BitTorrent. Користувачі обмінюються контентом один з одним, використовуючи однорангове підключення (пірингове/P2P). У разі зовнішнього відключення Інтернету файли, що вже збережені всередині мережі, залишаться доступними, їх можуть передавати між її учасниками.

[ + – ] Комікс про особливості CENO Фото: Скриншот

Браузер CENO заснований на адаптованій версії Firefox для Android, тому підтримує тільки цю операційну систему. Контент розповсюджують за допомогою технології Ouinet. Проєкт запустила компанія eQualitie, яка опублікувала вихідний код програми та пропонує розробникам використовувати його або покращувати.

NewNode VPN — сервіс створює альтернативне мережеве з'єднання, яке дозволяє пристрою під'єднуватися до заблокованих сайтів або ресурсів за допомогою унікальної технології dCDN. За словами розробників, він використовує однорангову мережу (P2P) для маршрутизації даних в обхід мережевих перешкод, не залежить від сервера, невразливий для DDoS-атак і не знижує швидкість з'єднання. NewNode пройшов аудит безпеки, що робить його унікальним серед VPN-сервісів.

Для запуску системи достатньо завантажити програму на Android або iOs, а потім запустити її й натиснути на кнопку "Увімкнено". Після цього програма передаватиме мережні дані, якщо виникнуть проблеми з підключенням до конкретних адрес.

Раніше експерти розповіли, що робити в разі відключення Інтернету. Зараз можна скористатися спеціальним децентралізованим програмним забезпеченням, яке забезпечить зв'язок навіть без мобільного або кабельного з'єднання.