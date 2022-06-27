В России готовы к отключению от глобального Интернета

В Кремле уверены, что "суверенный" Интернет обеспечит функционирование всех онлайновых систем.

Спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил недавно, что хотя Россию "невозможно отключить от Интернета", в стране все равно готовы к такому сценарию. Об этом сообщает rbc.ru.

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Чиновник рассказал в интервью "РИА Новости", что "суверенный" Интернет сможет функционировать даже при условии, если РФ отключат от глобальной Сети.

"Мы подготовились таким образом, чтобы российский Интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат…Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому Интернету мы достроим", — заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

В 2019 году в РФ тестировали сценарий, при котором страну отключают от глобальной Сети. Тогда Кремль рапортовал об исправности работы российской Сети. После вторжения российских войск на территорию Украины появились слухи о том, что в стране-агрессоре хотят отгородиться файрволом от всего мира. Но в марте 2022 года Минцифры РФ сообщило, что в Кремле таких шагов предпринимать не будут. Как сообщает в РБК, после начала войны региональные госорганы РФ обязали передать в Кремль все данные о ресурсах, которые им принадлежат. Также российские госсайты обязаны были переехать на DNS-серверы, находящиеся на территории России. В профильном министерстве объяснили, что все это было сделано лишь для того, чтобы "обеспечить гражданам доступность российских ресурсов", несмотря на обилие кибератак. В то же время Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, в феврале 2022 года упоминал о том, что Россия может быть отключена от Сети по инициативе США. Медведев тогда сказал, что у Кремля есть план действий на такой случай и есть "суверенный" Интернет, который все исправит.

Напомним, что в начале апреля Белый Дом причислил некоторые продукты и услуги американских технологичных компаний критически важными для поддержания жизнедеятельности граждан РФ, которые должны иметь доступ к Интернету, чтобы получать правдивую информацию о том, что происходит в их стране, в Украине и мире. Некоторые BigTech-компании именно с этой целью остаются на российском рынке, несмотря на давление со стороны российских властей, например, Google, YouTube.

Ранее мы сообщали, что инженеры создали независимую Сеть, благодаря изучению поведения бактерий. Изобретатели создали антенны-зонтики, передающие WiFi-сигналы. Они уверены, что такая технология поможет людям лучше координироваться во время митингов, даже если власти начнут глушить Интернет.