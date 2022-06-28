Канада лишила РФ передовых технологий, способных усилить ее армию: что запрещено

Канадцы отказались поставлять в Россию оборудование для квантовых компьютеров, производства полупроводниковых чипов и другой электроники.

Канада 27 июня утвердила пакет новых санкций против России, которые запрещают экспорт передовых технологий, способных улучшить обороноспособность российской армии. Решение опубликовано на официальном сайте канадского правительства.

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Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии. Чтобы ослабить Россию, канадцы ввели санкции против 45 юридических лиц, связанных с оборонной промышленностью России, включая научно-исследовательские институты, производственные центры, заводы по производству тактических ракет и оборудования для обеспечения связи.

Канада ввела запрет на экспорт в РФ таких технологий:

оборудование и детали для квантовых компьютеров, вычислительных и радиолокационных систем, датчиков, блоков обработки, схем и устройств или на основе квантовых частиц (кубитов);

холодильные установки, обеспечивающие температуру 1,1 Кельвина или ниже (необходимы для работы квантовых компьютеров), криогенного оборудования и компонентов для него;

оборудование для сверхвысокого вакуума;

электронные, атомно-силовые, просвечивающие, сканирующие микроскопы и детекторы;

оборудование для декапсуляции — удаления крышки или герметика с упакованных полупроводниковых микросхем;

металлические порошки;

фотоприемники с высокой квантовой эффективностью — более 80% в диапазоне волн от 300 нм до 1700 нм;

программное обеспечение для разработки, создания или использования электроники;

программы для создания цифровых копий продуктов аддитивного производства (послойного наращивания объектов) металлических деталей или энергетических материалов, а также фотополимеризации — технологии для образования полимеров;

технологии для разработки, производства или использования всего вышеперечисленного.

Кроме того, канадское правительство запретило экспорт в Беларусь технологий и оборудования, с помощью которых можно производить оружие, а также поставки предметов роскоши. Как заявил Джастин Трюд, Канада также планирует ввести ограничения в отношении людей и организаций, которые по заказу государственных структур РФ ведут пропаганду и дезинформационную кампанию с целью оправдать вторжение в Украину.

Ранее стало известно, что США вводят санкции, запрещающие поставлять американские технологии ВПК России. Они лишат российские государственные и частные предприятия доступа к передовым разработкам и оборудованию, необходимому для производства вооружения и боевой техники на замену тем, которые РФ потеряла в боях на территории Украины.

Тем временем исследователи утверждают, что страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Украинские военнослужащие находят западные комплектующие в российской технике, захваченной в Украине.