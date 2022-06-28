Канада позбавила РФ передових технологій, здатних посилити її армію: що заборонено

Канадці відмовилися постачати в Росію обладнання для квантових комп'ютерів, виробництва напівпровідникових чипів та іншої електроніки.

Канада 27 червня затвердила пакет нових санкцій проти Росії, які забороняють експорт передових технологій, здатних покращити обороноздатність російської армії. Рішення опубліковане на офіційному сайті канадського уряду.

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Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. Щоб послабити Росію, канадці ввели санкції проти 45 юридичних осіб, пов'язаних із оборонною промисловістю Росії, включаючи науково-дослідні інститути, виробничі центри, заводи з виробництва тактичних ракет і обладнання для забезпечення зв'язку.

Канада запровадила заборону на експорт у РФ таких технологій:

обладнання та деталі для квантових комп'ютерів, обчислювальних та радіолокаційних систем, датчиків, блоків обробки, схем і пристроїв або на основі квантових частинок (кубітів);

холодильні установки, що забезпечують температуру 1,1 Кельвіна або нижче (необхідні для роботи квантових комп'ютерів), кріогенного обладнання та компонентів для нього;

обладнання для надвисокого вакууму;

електронні, атомно-силові, просвічувальні, сканувальні мікроскопи й детектори;

обладнання для декапсуляції — видалення кришки або герметика з упакованих напівпровідникових мікросхем;

металеві порошки;

фотоприймачі з високою квантовою ефективністю — понад 80% у діапазоні хвиль від 300 нм до 1700 нм;

програмне забезпечення для розробки, створення чи використання електроніки;

програми для створення цифрових копій продуктів адитивного виробництва (пошарового нарощування об'єктів) металевих деталей чи енергетичних матеріалів, а також фотополімеризації — технології для утворення полімерів;

технології для розробки, виробництва або використання всього перерахованого вище.

Крім того, канадський уряд заборонив експорт у Білорусь технологій і обладнання, за допомогою якого можна виробляти зброю, а також постачання предметів розкоші. Як заявив Джастін Трюдо, Канада також планує запровадити обмеження щодо людей і організацій, які на замовлення державних структур РФ ведуть пропаганду та дезінформаційну кампанію з метою виправдати вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що США вводять санкції, які забороняють постачати американські технології ВПК Росії. Вони позбавлять російські державні та приватні підприємства доступу до передових розробок і обладнання, необхідного для виробництва озброєння та бойової техніки на заміну тим, які РФ втратила в боях на території України.

Тим часом дослідники стверджують, що країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Українські військовослужбовці знаходять західні комплектуючі в російській техніці, захопленій в Україні.