Смартфони та телевізори Samsung не хочуть купувати: склади переповнені
Компанія знизила темпи виробництва та позбавляється надлишків, але дуже повільно.
Споживачі в усьому світі все рідше купують техніку південнокорейського гіганта Samsung, що призвело до переповненості складів. Про це стало відомо газеті Taiwan Economic Daily, повідомляє сайт Tech Going.
За даними ЗМІ, у середині червня на ринку накопичилося так багато нерозпроданих телевізорів і смартфонів Samsung, що компанія повідомила постачальників про припинення відвантажень товару до кінця липня. Пізніше з'ясувалося, що через низькі продажі запаси продукції скорочуються дуже повільно, тому постачання зупинили ще на місяць, а деякі позиції вирішили не відправляти мінімум до кінця року.
Згідно з повідомленнями джерел у ланцюжку постачання Samsung, компанія стала лідером із виробництва телевізорів після двомісячного скорочення складських запасів. Початковий цикл заповнення складів у 16 тижнів тепер скоротився приблизно до 8 тижнів, поступово наближаючись до "здорового" 6-тижневого терміну. Зокрема, інвентар деяких моделей телевізорів високого класу сильно скорочено та поступово відновив нормальну тенденцію. Однак ситуація зі смартфонами все ще плачевна через велику кількість непроданих пристроїв.
Звіт видання BusinessKorea від 18 серпня свідчить про те, що частка Samsung та LG на світовому ринку телевізорів поступово скорочується. У першій половині цього року ринкова частка Samsung склала 31,6%, що на 1,1 відсоткових пунктів менше, ніж за той же період рік тому.
Раніше писали, що Samsung скорочує виробництво смартфонів через низький попит. Зокрема, сповільнила темпи випуску продукції на великому заводі у В'єтнамі, який виготовляє майже половину телефонів компанії. Співробітників перевели на 4-денний робочий тиждень, хоча раніше їм доводилося працювати по 6 днів.
Повідомляли також, що у виставкових MicroLED-телевізорах Samsung виявили биті пікселі. Панелі, створені за новою технологією, виявилися надто крихкими та складними у виробництві, хоча й обіцяють вищу якість.