Смартфони та телевізори Samsung не хочуть купувати: склади переповнені

Компанія знизила темпи виробництва та позбавляється надлишків, але дуже повільно.

Споживачі в усьому світі все рідше купують техніку південнокорейського гіганта Samsung, що призвело до переповненості складів. Про це стало відомо газеті Taiwan Economic Daily, повідомляє сайт Tech Going.

За даними ЗМІ, у середині червня на ринку накопичилося так багато нерозпроданих телевізорів і смартфонів Samsung, що компанія повідомила постачальників про припинення відвантажень товару до кінця липня. Пізніше з'ясувалося, що через низькі продажі запаси продукції скорочуються дуже повільно, тому постачання зупинили ще на місяць, а деякі позиції вирішили не відправляти мінімум до кінця року.

Згідно з повідомленнями джерел у ланцюжку постачання Samsung, компанія стала лідером із виробництва телевізорів після двомісячного скорочення складських запасів. Початковий цикл заповнення складів у 16 тижнів тепер скоротився приблизно до 8 тижнів, поступово наближаючись до "здорового" 6-тижневого терміну. Зокрема, інвентар деяких моделей телевізорів високого класу сильно скорочено та поступово відновив нормальну тенденцію. Однак ситуація зі смартфонами все ще плачевна через велику кількість непроданих пристроїв.

[ + – ] Смартфони Samsung Фото: androidpolice.com

Звіт видання BusinessKorea від 18 серпня свідчить про те, що частка Samsung та LG на світовому ринку телевізорів поступово скорочується. У першій половині цього року ринкова частка Samsung склала 31,6%, що на 1,1 відсоткових пунктів менше, ніж за той же період рік тому.

Раніше писали, що Samsung скорочує виробництво смартфонів через низький попит. Зокрема, сповільнила темпи випуску продукції на великому заводі у В'єтнамі, який виготовляє майже половину телефонів компанії. Співробітників перевели на 4-денний робочий тиждень, хоча раніше їм доводилося працювати по 6 днів.

Повідомляли також, що у виставкових MicroLED-телевізорах Samsung виявили биті пікселі. Панелі, створені за новою технологією, виявилися надто крихкими та складними у виробництві, хоча й обіцяють вищу якість.