Це провал: у виставкових MicroLED-телевізорах Samsung виявили биті пікселі

Технологія MicroLED виявилася складною у виробництві та досить крихкою.

Минулого року Samsung випустила 110-дюймовий телевізор, у якому використали технологію MicroLED, яка передбачає розміщення безлічі крихітних світлодіодів підсвічування по всій панелі. Експерти критикують показники MicroLED-телевізорів, пише businesskorea.co.kr.

Видання зазначає, що телевізор Samsung MicroLED коштує майже 129 тис. доларів, але купують пристрій украй рідко. А водночас виявляються дедалі нові дефекти, причому йдеться навіть про демонстраційні моделі, виставлені в магазинах і автосалонах.

За даними дослідників ринку, продукти MicroLED не продаються зовсім, пише медіа. Наприклад, згідно з оцінкою компанії Omdia, MicroLED-телевізорів цього року на ринок надійшло всього 1000 одиниць, тоді як постачання РК-панелей і панелей OLED у 2022 році оцінюють у 250 млн і 10 млн одиниць відповідно. Цілком імовірно, що більшість із MicroLED-панелей призначені не для продажу, а як демонстраційні зразки, йдеться в матеріалі.

"Якість продукту далека від прийнятної. Один із телевізорів можна побачити в магазині Samsung 837 на Манхеттені, і в нього биті пікселі. Такий же дефект виявили й у телевізора, що розташований у магазині бренду в Південній Кореї. Samsung Electronics не розширює лінійку MicroLED-телевізорів через технічні складнощі. Минулого року планували випустити 80- та 90-дюймові ТВ-панелі, але випуск відклали на невизначений термін", — резюмує видання.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія LG створила OLED-телевізор, у якого зворотний бік корпусу використовується замість динаміка.