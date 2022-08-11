LG презентувала 97-дюймовий OLED-телевізор зі звуком 5.1: працює без динаміків

Система Cinematic Sound OLED змушує ТБ-панель не лише показувати зображення, а й звучати.

LG Display анонсувала нову 97-дюймову телевізійну панель OLED EX, яка може відтворювати звук формату 5.1 без вбудованих динаміків. Подробиці повідомило медіа ithome.com.

Екран створений на основі технології LG CSO (Cinematic Sound OLED), що змушує поверхню задньої панелі пристрою вібрувати і таким чином відтворювати звук. У результаті потреби в динаміках просто немає.

Раніше компанія вже застосовувала технологію CSO, оснастивши нею смартфон LG G8 2019 випуску. Тоді новинку розкритикували, оскільки незалежні експерти оцінили звучання як посереднє — їм не вистачило глибини, яку забезпечують низькі частоти. З того часу інженери працювали над удосконаленням технології і тепер заявляють, що звукова система має набагато кращу якість.

Що стосується екрану, то він має діагональ 97 дюймів і виконаний за технологією OLED EX, якою сьогодні оснащені всі флагманські OLED-телевізори LG. ЗМІ наголошує, що OLED EX "забезпечує більш яскраве й точне зображення".

"LG Display заявляє, що це найбільша OLED-панель із будь-коли створених, хоча LG Electronics раніше випустила 97-дюймовий OLED-телевізор", — ідеться в матеріалі.

За даними FlatpanelsHD, 97-дюймовий OLED-екран від LG має з'явитися в продажу наприкінці цього року за ціною близько 25 тис. доларів.

Видання зазначає, що бренд Sony також розробив власну технологію вібраційних панелей і оснащує нею деякі зі своїх пристроїв.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Leica планує випустити лазерний телевізор — перший за весь час існування бренду. Раніше марка вже випускала проєктори, проте не були засновані на лазерній технології.

Також писали про те, що у світі знизився продаж ТБ-панелей, у зв'язку з чим магазини можуть знизити ціни. Однак це правило не торкнеться Росії.