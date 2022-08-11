LG презентовала 97-дюймовый OLED-телевизор со звуком 5.1: работает без динамиков

Система Cinematic Sound OLED заставляет ТВ-панель не только показывать изображения, но и звучать.

LG Display анонсировала новую 97-дюймовую телевизионную панель OLED EX, которая может воспроизводить звук формата 5.1 без помощи встроенных динамиков. Подробности сообщило медиа ithome.com.

Экран создан на основе технологии LG CSO (Cinematic Sound OLED), которая заставляет поверхность задней панели устройства вибрировать и таким образом воспроизводить звук. В итоге, надобности в динамиках просто нет.

Ранее компания уже применяла технологию CSO, оснастив ею смартфон LG G8 2019 года выпуска. Тогда новинка подверглась критике, так как независимые эксперты оценили звучание как посредственное — им не хватило глубины, которую обеспечивают низкие частоты. С тех пор инженеры работали над усовершенствованием технологии и теперь заявляют, что звуковая система имеет намного лучшее качество.

Что касается экрана, то он имеет диагональ 97 дюймов и выполнен по технологии OLED EX, которой сегодня оснащены все флагманские OLED-телевизоры LG. СМИ подчеркивает, что OLED EX "обеспечивает более яркое и точное изображение".

"LG Display заявляет, что это самая большая OLED-панель из когда-либо созданных, хотя LG Electronics ранее выпустила 97-дюймовый OLED-телевизор", — говорится в материале.

Согласно данным FlatpanelsHD, 97-дюймовый OLED-экран от LG должен появиться в продаже в конце этого года по цене около $25 тыс.

Издание отмечает, что бренд Sony также разработал собственную технологию вибрационных панелей и оснащает ею некоторые из своих устройств.

Ранее мы сообщали о том, что компания Leica планирует выпустить лазерный телевизор — первый за все время существования бренда. Ранее марка уже выпускала проекторы, однако не не были основаны на лазерной технологии.

Также писали о том, что в мире снизились продажи ТВ-панелей, в связи с чем магазины могут снизить цены. Однако данное правило не коснется России.