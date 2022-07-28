Продажи телевизоров рухнули по всему миру: цены могут снизиться, но не для России

За первое полугодие продали почти на 6% панелей меньше, чем в 2021 году. Для россиян ситуация осложняется параллельным импортом.

Во втором квартале 2022 года мировые продажи телевизоров сократились на 7% по сравнению с прошлым годом. Эксперты исследовательской компании TrendForce оценили ситуацию и предсказали ухудшение.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

С апреля по июнь производители поставили 45,17 млн телевизоров, что довольно мало даже по сравнению с началом года — спад на уровне 5%. Всего за первое полугодие продали 92,72 млн панелей — на 5,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Главной причиной аналитики считают рост инфляции в Европе и США, ведь цены повышаются, а покупательская способность снижается. Чуть менее важным фактором стали локдауны из-за новых вспышек COVID-19 в Китае, во время которых закрываются заводы и магазины. Третьей причиной сокращения продаж стала война России с Украиной. TrendForce считает, что проблемы этих регионов сильно повлияли на показатели мирового рынка.

Фото: Скриншот

Во втором полугодии, с июля по декабрь, производители традиционно отгружают больше телевизоров, но оставшиеся месяцы 2022 года могут оказаться не такими прибыльными, как обычно. Согласно самому оптимистичному прогнозу TrendForce, по итогам года продадут примерно 202 млн устройств, то есть на 3,8% меньше по сравнению с 2021-м. Эксперты не исключают, что рынок может просесть до 200 млн проданных единиц.

От просадки сильно пострадают популярные южно-корейские производители Samsung и LG, которые совместно занимают 33% рынка. TrendForce обратила внимание, что продажи Samsung в прошлом квартале упали почти на 30%, а в годовом исчислении могут сократиться на 8% (38 млн единиц). LG прогнозируют сокращение поставок на 11,6%, до 25,7 млн устройств.

У Samsung есть несколько заводов в разных странах, в том числе в Калужской области России. В марте 2022 года компания приостановила производство на российском предприятии из-за проблем с логистикой и возобновила только в июне исключительно на экспорт. Продукцию Samsung будут завозить в Россию из соседних стран через "параллельный" импорт, но даже временная остановка завода может отразится на годовых показателях производителя и всего рынка.

Китайские компании Hisense, TCL и Xiaomi замыкают пятерку мировых лидеров по производству ТВ. Первая занимает четвертое место, но по оценкам TrendForcе, единственная может оказаться в плюсе и по итогам года продать на 4,3% больше телевизоров (22,7 млн). Такими темпами компания может подняться на второе место.

TCL пытается завоевать рынки США и Европы, но пока не добилась особых успехов. В связи с вышепречисленными проблемами ее продажи в этих регионах оказались довольно низкими, и по прогнозам экспертов, готовой показатель упадет на 3,6%. Xiaomi же должна сохранить свою позицию и продать примерно столько же панелей, что и в 2021 году.

Сайт Overclockers напоминает, что в 2020 году спрос на телвизоры резко увеличился на фоне пандемии и локдаунов, поэтому производители едва успевали обеспечивать рынок необходимым количеством товаров. Теперь же эти устройства людям не так сильно нужны, и компании столкнулись с избытком продукции. Вероятно, в скором времени ритейлеры начнут снижать цены, чтобы реализовать накопившиеся модели перед тем, как выйдут новые.

Впрочем, россиянам не скидки рассчитывать не стоит, ведь официальные поставки Samsun, LG и многих других производителей закрыты в связи с вторжением в Украину. "Параллельный" импорт создает дополнительные логистические издержки, поэтому розничные цены только растут.

Ранее писали, что в России могут запретить продавать любую технику Xiaomi. Компания Smart International Distribution Limited подала в московский суд с требованием передать ей права на всю продукцию известного бренда.

Сообщали также, что в России не работают тысячи смартфонов Samsung, завезенные через "параллельный" импорт. Такое вполне может случиться и с телевизорами.