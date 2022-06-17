Параллельный импорт подвел: тысячи смартфонов Samsung не работают в России

Производитель требует, чтобы гаджеты использовали в стране, где они официально проданы. Разблокировать их можно, но за отдельную плату.

В России не работает часть смартфонов Samsung, которые нелегально завозят на территорию страны по "параллельному импорту" в обход санкций. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на представителей рынка электроники.

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Как утверждают источники, Samsung использует технологии, которые вынуждают пользователей активировать смартфоны только в тех странах, для которых их выпустили. Чтобы устроство работало, необходимо вставить SIM-карту оператора региона, куда отправили аппарат, и немного поговорить по мобильной связи. Если же просто доставить новенький телефон в Россию и вставить российскую "симку", он работать не будет. Примечательно, что покупатели iPhone с такими проблемами не сталкиваются.

Как пишут "Известия", служба поддержки производителя подтвердила, что производитель рекомендует запускать новые смартфоны именно в тех странах, где они куплены. В одом из сервисных центров Samsung утверждают, что разблокировать телефон Samsung в России можно, но для єтого необходимо заплатить специалистам 5 тысяч рублей и подождать два месяца, пока главный офис рассмотрит заявку и, возможно, выдаст код региональной разблокировки.

"Если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования", — рассказал представитель компании.

Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин выяснил, что активировать не удается примерно 20% телефонов от производителя Samsung, которые нелегально завозят в РФ. Он предполагает, что в рамках "параллельного импорта" в Россию привезли до 50 тысяч таких смартфонов, то есть не работают около 10 тысяч. При этом Samsung блокирует любые смартфоны, доставленные через Китай, Южную и Юго-восточную Азию, а также Ближний Восток, а вот "посылки" из стран Евразийского экономического союза запускаются.

В некоторых магазинах России уже появились смартфоны Samsung, активированные в регионах, где официально разрешена их продажа — их выдает вскрытая упаковка. Однако Эльдар Муртазин предупредил, что покупать такие гаджеты крайне опасно:

"Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных. Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами РФ, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его".

Ранее писали, что стоимость смартфонов, нелегально завезенных в РФ из Казахстана, в 1,5-2 раза выше европейской. Из-за дефицита устройств в магазинах начали продавать подержанные телефоны со скидкой до 50%.

Писали также, что к середине лета Россия может остаться без техники и электроники популярных брендов. Как рассказали представители крупной сети "Ситилинк", из-за проблем с доставкой гаджеты раскупают в два раза быстрее, чем завозят.