В России начали подавать подержанные смартфоны и контрабандные гаджеты

Стоимость гаджетов, нелегально завезенных в РФ из Казахстана, в 1,5-2 раза выше европейской, а б/у аппараты продают с большой скидкой — до 50%.

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Смартфоны, доставленные в Россию в обход санкций по так называемому "параллельному импорту" продаются значительно дороже, чем до вторжения войск РФ в Украину. Об этом сообщает российский сайт IXBT.

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Параллельный импорт предусматривает ввоз товаров через третьи страны без разрешения правообладателя, другими словами — контрабанду. Первыми в России таким способом завезли смартфоны Samsung. Судя по отметке "kz" в полном наименовании моделей, их доставили из Казахстана. От локализованных версий они отличаются только пакетом предустановленных приложений российских компаний из специального перечня, утвержденного правительством РФ.

Устройства популярного корейского бренда уже продаются в российских торговых сетях "Связной", "М Видео" и DNS. Как отмечает IXBT, стоимость "серых" смартфонов Samsung в полтора-два раза выше по сравнению со стартом продаж в России и актуальными ценами в Европе (мы указали их для Германии).

Актуальные цены в "Связном":

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ) — 34 490 руб. ($615) и 39 490 руб. ($704), в Европе — около $220;

Galaxy A33 (128 ГБ) — 46 990 руб. ($838), в Европе — около 370$;

Galaxy A53 (128 ГБ) — 49 990 руб. ($892), в Европе — около $380;

Galaxy A73 (128 и 256 ГБ) — 62 990 руб. ($1124) и 69 990 руб. ($1249), в Европе — около $520 и $585 соответственно.

"М.Видео":

Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ) — 19 999 руб. ($357) и 22 999 руб. ($410), в Европе — от $200;

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ) — 24 999 руб. ($446) и 27 999 руб. ($500).

DNS:

Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ) — 19 999 руб. ($357) и 22 999 руб. ($410);

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ) — 24 999 руб. ($446) и 27 999 руб. ($500);

Galaxy A33 (128 ГБ) — 36 999 руб. ($660);

Galaxy A53 (128 и 256 ГБ) — 39 999 руб. ($714) и 44 999 руб. ($803).

Тем временем, российская компания "МТС" запустила продажу подержанных и уцененных смартфонов в своем онлайн-магазине. Сейчас там представлены около 50 устройств от Samsung, Xiaomi, HONOR, HUAWEI, Nokia, Poco, Realme.

Стоимость устройств в состоянии "Как новый" обещают сделать до 50% ниже по сравнению с теми, которые еще ни разу не использовались, кроме того, продавец дает свою гарантию на 90 дней и обещает "остаточную гарантию" от производителя. В эту категорию входят аппараты, покупатели возвратили в течение двух недель, лишены защитных пленок, имеют поврежденную упаковку или неполную комплектацию.

Стоит отметить, что в апреле оператор "Мегафон" уже начал продавать в России бывшие в употреблении смартфоны. В фирменных магазинах компании выкупают технику напрямую у владельцев.

Ранее писали, что на фоне войны в Украине в России вырос импорт кнопочных смартфонов. В первом квартале 2022 года в страну ввезли 1,9 млн таких моделей, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Многие компании остановили поставки своей продукции в РФ, в том числе китайские.

Еще в конце апреля Минпромторг РФ подготовил список компаний, чьи товары можно ввозить по "серой" схеме. Среди прочего, российское правительство разрешило "параллельный импорт" смартфонов и другой электроники. Благодаря этому ритейлеры могут продавать подсанкционные товары, не опасаясь наказания со стороны государства, однако потребители могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия официального гарантийного обслуживания и обновления ПО.