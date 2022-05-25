У Росії почали подавати вживані смартфони та контрабандні гаджети

Вартість гаджетів, нелегально завезених до РФ з Казахстану, в 1,5-2 рази вища за європейську, а б/в апарати продають з великою знижкою — до 50%.

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Смартфони, доставлені до Росії в обхід санкцій так званим "паралельним імпортом", продають значно дорожче, ніж до вторгнення військ РФ в Україну. Про це повідомляє російський сайт IXBT.

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Паралельний імпорт передбачає ввезення товарів через треті країни без дозволу правовласника, тобто контрабанду. Першими в Росії в такий спосіб завезли смартфони Samsung. Судячи з позначки "kz" у найменуванні моделей, їх доставили з Казахстану. Від локалізованих версій вони відрізняються лише пакетом встановлених додатків російських компаній зі спеціального переліку, затвердженого урядом РФ.

Пристрої популярного корейського бренду вже продають у російських торгових мережах "Связной", "М Відео" та DNS. Як зазначає IXBT, вартість "сірих" смартфонів Samsung у півтора-два рази вища, якщо порівняти зі стартом продажів у Росії та актуальними цінами в Європі (ми вказали їх для Німеччини).

Актуальні ціни у "Связном":

Galaxy A23 (64 та 128 ГБ) — 34 490 руб. ($ 615) та 39 490 руб. ($ 704), у Європі — близько $220;

Galaxy A33 (128 ГБ) — 46 990 руб. ($ 838), у Європі — близько $ 370;

Galaxy A53 (128 ГБ) — 49 990 руб. ($892), у Європі — близько $ 380;

Galaxy A73 (128 та 256 ГБ) — 62 990 руб. ($ 1124) та 69 990 руб. ($ 1249), у Європі — близько $ 520 та $ 585 відповідно.

"М відео":

Galaxy A13 (64 ГБ та 128 ГБ) — 19 999 руб. ($ 357) та 22 999 руб. ($ 410), у Європі — від $ 200;

Galaxy A23 (64 та 128 ГБ) — 24 999 руб. ($ 446) та 27 999 руб. ($ 500).

DNS:

Galaxy A13 (64 ГБ та 128 ГБ) — 19 999 руб. ($ 357) та 22 999 руб. ($ 410);

Galaxy A23 (64 та 128 ГБ) — 24 999 руб. ($ 446) та 27 999 руб. ($ 500);

Galaxy A33 (128 ГБ) — 36999 руб. ($ 660);

Galaxy A53 (128 та 256 ГБ) — 39 999 руб. ($ 714) та 44 999 руб. ($ 803).

Тим часом російська компанія "МТС" запустила продаж уживаних смартфонів у своєму онлайн-магазині. Зараз там представлено близько 50 пристроїв від Samsung, Xiaomi, HONOR, HUAWEI, Nokia, Poco, Realme.

Вартість пристроїв у стані "Як новий" обіцяють зробити до 50% нижчою проти тих, які ще жодного разу не використовували, крім того, продавець дає свою гарантію на 90 днів і обіцяє "залишкову гарантію" від виробника. До цієї категорії входять апарати, які покупці повернули протягом двох тижнів, позбавлені захисних плівок, мають пошкоджену упаковку або неповну комплектацію.

Варто зазначити, що у квітні оператор "Мегафон" вже почав продавати в Росії використані смартфони. У фірмових магазинах компанії викуповують техніку безпосередньо у власників.

Раніше писали, що на тлі війни в Україні в Росії зріс імпорт кнопкових смартфонів. У першому кварталі 2022 року в країну ввезли 1,9 млн таких моделей, що на 43% більше проти аналогічного періоду 2021-го. Багато компаній зупинили постачання своєї продукції до РФ, зокрема китайські.

Ще наприкінці квітня Мінпромторг РФ підготував список компаній, чиї товари можна ввозити за "сірою" схемою. Також російський уряд дозволив "паралельний імпорт" смартфонів та іншої електроніки. Завдяки цьому ритейлери можуть продавати підсанкційні товари, не побоюючись покарання з боку держави, проте споживачі можуть зіткнутися з проблемами через відсутність офіційного гарантійного обслуговування та оновлення ПЗ.