У Росії дозволять контрабанду гаджетів: з якими проблемами зіткнуться користувачі

Apple, Samsung, Asus, Nokia, Sony не будуть запитувати дозволи на продаж. Мінпромторг РФ підготував цілий список брендів, продукти яких ввозитимуть за "сірою" схемою.

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Уряд Росії збирається узаконити "сірий" імпорт смартфонів та іншої електроніки. Про це пише агентство "Інтерфакс".

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Міністерство промисловості та торгівлі склало список із 200 брендів, продукцію яких можна ввозити в Росію шляхом так званого паралельного імпорту — без дозволу правовласника товару. До нього потрапили товари від Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, HP, Panasonic, Intel, Siemens, X-Box, PlayStation, Nintendo й інших іноземних компаній, які згорнули свій бізнес у країні після вторгнення російських військ до України. У відомстві заявили, що документ уже подали на реєстрацію до Мін'юсту.

Як пише CNews, "сірий" імпорт електроніки вже багато років процвітає у Росії, але він нелегальний. Але незабаром завдяки легалізації порушення прав, російські ритейлери зможуть продавати смартфони, ноутбуки, комп'ютери, смарт-годинники, телевізори й іншу продукцію відомих брендів, яку завозитимуть через країни, які відмовилися вводити санкції проти Росії, наприклад, Туреччину чи Казахстан.

Наприкінці березня 2022 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін повідомив про підписання ухвали щодо легалізації "сірого" імпорту, що скасовує вимогу знищувати товари, ввезені в країну без дозволу правовласників, і вимогу виплачувати останнім компенсацію у розмірі до 5 млн рублів. Крім того, Мінцифри пропонує скасувати штрафи за постачання гаджетів без попереднього російського ПЗ.

Проте виробники можуть боротися з "паралельним імпортом", віддалено блокуючи роботу пристроїв на території РФ. Так, Samsung та LG вже давно практикують відключення основних функцій своїх "розумних" телевізорів, які незаконно ввезені в різні країни. Їх приклад можуть наслідувати й інші розробники, тим більше, що раніше влада вже попереджала росіян про те, що Apple і Google можуть заблокувати свої операційні системи (iOS і Android відповідно), перетворивши смартфони на "цеглу".

Виникає також питання щодо гарантійного обслуговування "сірих" пристроїв у Росії. Цілком можливо, після легалізації "паралельного імпорту" їх відкрито продаватимуть ритейлери, які раніше легально співпрацювали з виробниками. Теоретично, вони самі зможуть надавати гарантію і ремонтувати техніку, що зламалася. Якщо ж вони відмовляться брати на себе такі зобов'язання, то лагодити гаджети росіянам доведеться за свої гроші у приватних ремонтних майстернях.

Раніше писали, що через санкції в Росії закінчуються імпортні гаджети. Як стверджують джерела у великих торгових мережах, смартфонів на складах вистачить лише до літа, після чого росіянам залишається сподіватися лише на "сірий" імпорт.

Росія поки що не може виробляти власну електроніку, адже надто залежить від західних технологій. За словами директора фабрики "Маппер" Дениса Шаміряна, у країні банально немає обладнання для повністю локального виробництва — багато техніки та комплектувальних доводиться замовляти за кордоном.