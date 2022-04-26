В России разрешат контрабанду гаджетов: с какими проблемами столкнутся пользователи

У Apple, Samsung, Asus, Nokia, Sony не будут спрашивать разрешения на продажу. Минпромторг РФ подготовил целый список брендов, продукты которых будут ввозить по "серой" схеме.

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Правительство России собирается узаконить "серый" импорт смартфонов и другой электроники. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

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Министерство промышленности и торговли составило список из 200 брендов, продукцию которых можно ввозить в Россию путем так называемого параллельного импорта — без разрешения правообладателя товара. В него попали товары от Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, HP, Panasonic, Intel, Siemens, X-Box, Play Station, Nintendo и других иностранных компаний, которые свернули свой бизнес в стране после вторжения российских войск в Украину. В ведомстве заявили, что документ уже подали на регистрацию в Минюст.

Как пишет CNews, "серый" импорт электроники уже много лет процветает в России, но он нелегален. Но в скором времени благодаря легализации нарушения прав, российские ритейлеры смогут продавать смартфоны, ноутбуки, компьютеры, смарт-часы, телевизоры и другую продукцию известных брендов, которую будут завозить через страны, отказавшиеся вводить санкции против России, например, Турцию или Казахстан.

В конце марта 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления по легализации "серого" импорта, отменяющее требование уничтожать товары, ввезенные в страну без разрешения правообладателей, и требование выплачивать последним компенсацию в размере до 5 млн рублей. Вдобавок, Минцифры предлагает отменить штрафы за поставки гаджетов без предустановленного российского ПО.

Однако производители могут бороться с "параллельным импортом", удаленно блокируя работу устройств на территории РФ. Так, Samsung и LG уже давно практикуют отключение основных функций своих "умных" телевизоров, незаконно ввезенных в разные страны. Их примеру могут последовать и другие разработчики, тем более что ранее власти уже предупреждали россиян о том, что Apple и Google могут заблокировать свои операционные системы (iOS и Android соответственно), превратив смартфоны в "кирпичи".

Возникает также вопрос относительно гарантийного обслуживания "серых" устройств в России. Вполне возможно, после легализации "параллельного импорта" их будут открыто продавать ритейлеры, ранее легально сотрудничавшие с производителями. Теоретически, они сами смогут предоставлять гарантию и ремонтировать сломавшуюся технику. Если же они откажутся брать на себя такие обязательства, то чинить устройства россиянам придется за свои деньги в частных ремонтных мастерских.

Ранее писали, что из-за санкций в России заканчиваются импортные гаджеты. Как утверждают источники в крупных торговых сетях, смартфонов на складах хватит только до лета, после этого россиянам остается надеяться только на "серый" импорт.

Россия пока не может производить собственную электронику, ведь слишком зависит от западных технологий. По словам директора фабрики "Маппер" Дениса Шамиряна, в стране банально нет оборудования для полностью локального производства — много техники и комплектующих приходится заказывать за рубежом.