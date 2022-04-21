Смартфонов хватит до лета: из-за санкций в России заканчиваются импортные гаджеты

Ритейлеры надеются на параллельный импорт, который позволит поставлять телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие товары через Казахстан, Узбекистан, Турцию.

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После введения санкций и прекращения поставок, импортной техники российским магазинам хватит всего на несколько месяцев. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на экспертов отрасли.

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Источник из одного магазина утверждает, что запасы компьютеров и ноутбуков, предназначенных для розничной продажи, закончатся уже в августе-сентябре. Это самый оптимистичный прогноз, который оправдается, если в страну доставят из Европы ранее заказанную продукцию и если спрос на нее будет достаточно низким.

Новых поставок российские компании пока не получают, спасти от дефицита во второй половине 2022 года сможет только если россияне сумеют наладить параллельный импорт товаров из Турции, Узбекистана или Казахстана. Источник, близкий к нескольким операторам мобильной связи, заявил, что Китай точно не будет помогать РФ обходить санкции, поставляя устройства из третьих стран.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников главными рисками параллельного импорта назвал отсутствие гарантий со стороны производителя, обслуживания и технической поддержки, недоступность ряда функций устройств. Однако это лучше, чем вообще не иметь возможности купить смартфон или другой гаджет.

Комментатор, знакомый с менеджерами нескольких компаний предположил, что некоторым производителям запасов электроники хватит только до лета. По прогнозу представителя одной из розничных сетей, все имеющиеся iPhone и Mac от Apple в России распродадут уже в июне. Впрочем, спрос на гаджеты в мае может просесть из-за ажиотажа, возникшего в начале марта. Снижение продаж традиционно возникает с началом отпускного сезона.

Еще один источник из российской сети магазинов считает, что уход брендов и проблемы с поставками значительно сократят ассортимент на рынке РФ. Некоторые категории товаров будет сложно заменить продукцией от других производителей, например, премиальную бытовую технику, смартфоны, игровые консоли, смарт-часы.

"Хуже всего обстоят дела с бытовой техникой — в частности, встроенная исчезла почти полностью. Но есть и категории, в которых проблемы стоят не так остро. Например, аксессуаров для смартфонов и расходных материалов для множительно-копировальной техники в достатке примерно до конца года, а самих многофункциональных устройств — на 3–4 месяца", — прокомментировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и предположил, что импорт техники через третьи страны могут наладить не раньше июня.

Представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов рассказал, что российские заводы по производству бытовой техники нуждаются в импортных деталях, которые невозможно заменить. На ситуацию негативно влияет и пандемия, к примеру, власти объявили локдаун в Шанхае — одном из самых крупных производственных центров Китая.

Ранее писали, что Россия сможет наладить производство чипов в обход санкций по схеме "белорусской креветки". Для этого российским компаниям необходимо перенести производство техники в Китай.