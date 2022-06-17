Паралельний імпорт підвів: тисячі смартфонів Samsung не працюють у Росії

Виробник вимагає, щоб гаджети використовували в країні, де вони офіційно продані. Розблокувати їх можна, але за окрему платню.

У Росії не працює частина смартфонів Samsung, які нелегально завозять на територію країни з "паралельного імпорту" в обхід санкцій. Про це пише видання "Вісті", посилаючись на представників ринку електроніки.

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Як стверджують джерела, Samsung використовує технології, які змушують користувачів активувати смартфони лише в країнах, для яких їх випустили. Щоб пристрій працював, необхідно вставити SIM-карту оператора регіону, куди відправили апарат, і трохи поговорити по мобільному зв'язку. Якщо ж просто доставити новенький телефон у Росію та вставити російську "сімку", він не працюватиме. Цікаво, що покупці iPhone із такими проблемами не стикаються.

Як пишуть "Вісті", служба підтримки виробника підтвердила, що виробник рекомендує запускати нові смартфони саме в тих країнах, де вони куплені. В одному із сервісних центрів Samsung стверджують, що розблокувати телефон Samsung в Росії можна, але для цього необхідно заплатити фахівцям 5 тисяч рублів і почекати два місяці, поки головний офіс розгляне заявку і, можливо, видасть код регіонального розблокування.

"Якщо користувач не активував смартфон, призначений для іншого ринку в країні придбання, він може звернутися за послугою негарантійного сервісного обслуговування в країні використання", — розповів представник компанії.

Аналітик компанії Mobile Research Group Ельдар Муртазін з'ясував, що не вдається активувати приблизно 20% телефонів від виробника Samsung, які нелегально завозять у РФ. Він припускає, що в межах "паралельного імпорту" в Росію привезли до 50 тисяч таких смартфонів, тобто не працюють близько 10 тисяч. При цьому Samsung блокує будь-які смартфони, доставлені через Китай, Південну та Південно-Східну Азію, а також Близький Схід, а ось посилки з країн Євразійського економічного союзу запускаються.

У деяких магазинах Росії вже з'явилися смартфони Samsung, активовані в регіонах, де офіційно дозволено їхній продаж — їх видає розкрита упаковка. Проте Ельдар Муртазін попередив, що купувати такі гаджети дуже небезпечно:

"Купувати такі апарати небезпечно не тільки тому, що особи, які їх активували, можуть встановити на них шкідливий софт для крадіжки засобів і даних. Зрозумівши, що обліковий запис зроблено однією особою за межами РФ, а апарат експлуатує в Росії інша особа, вендор може просто заблокувати його".

Раніше писали, що вартість смартфонів, нелегально завезених у РФ із Казахстану, в 1,5-2 рази вища за європейську. Через дефіцит пристроїв у магазинах почали продавати телефони зі знижкою до 50%.

Писали також, що до середини літа Росія може залишитися без техніки й електроніки найпопулярніших брендів. Як розповіли представники великої мережі "Сітілінк", через проблеми з доставкою гаджети розкуповують у два рази швидше, ніж завозять.