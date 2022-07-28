Продажі телевізорів впали по всьому світу: ціни можуть знизитися, але не для Росії

За перше півріччя продали майже на 6% панелей менше, ніж 2021 року. Для росіян ситуація ускладнюється паралельним імпортом.

У другому кварталі 2022 року світовий продаж телевізорів скоротився на 7% порівняно з минулим роком. Експерти дослідницької компанії TrendForce оцінили ситуацію та передбачили погіршення.

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Із квітня по червень виробники надіслали 45,17 млн телевізорів, що досить мало навіть порівняно з початком року — спад на рівні 5%. Усього за перше півріччя продали 92,72 млн панелей — на 5,8% менше, ніж за той же період минулого року.

Головною причиною аналітики вважають зростання інфляції в Європі та США, адже ціни підвищуються, а купівельна спроможність знижується. Трохи менш важливим фактором стали локдауни через нові спалахи COVID-19 у Китаї, під час яких закриваються заводи й магазини. Третьою причиною скорочення продажів стала війна Росії з Україною. TrendForce вважає, що проблеми цих регіонів дуже вплинули на показники світового ринку.

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У другому півріччі, з липня по грудень, виробники традиційно відвантажують більше телевізорів, але місяці 2022 року, що залишилися, можуть виявитися не такими прибутковими, як зазвичай. Згідно з найоптимістичнішим прогнозом TrendForce, за підсумками року продадуть приблизно 202 млн пристроїв, тобто на 3,8% менше порівняно з 2021-м. Експерти не виключають, що ринок може просісти до 200 млн проданих одиниць.

Від просідання сильно постраждають популярні південно-корейські виробники Samsung і LG, які спільно займають 33% ринку. TrendForce звернула увагу, що продаж Samsung у минулому кварталі впав майже на 30%, а в річному обчисленні може скоротитися на 8% (38 млн одиниць). LG прогнозують скорочення постачання на 11,6%, до 25,7 млн пристроїв.

Samsung має кілька заводів у різних країнах, у тому числі в Калузькій області Росії. У березні 2022 року компанія призупинила виробництво на російському підприємстві через проблеми з логістикою та відновила лише в червні виключно на експорт. Продукцію Samsung завозитимуть у Росію із сусідніх країн через "паралельний" імпорт, але навіть тимчасова зупинка заводу може позначитися на річних показниках виробника та всього ринку.

Китайські компанії Hisense, TCL і Xiaomi замикають п'ятірку світових лідерів із виробництва ТБ. Перша посідає четверте місце, але за оцінками TrendForcе, єдина може опинитися в плюсі та за підсумками року продати на 4,3% більше телевізорів (22,7 млн). Такими темпами компанія може піднятися на друге місце.

TCL намагається завоювати ринки США та Європи, але поки не досягла особливих успіхів. У зв'язку з перерахованими вище проблемами її продажі в цих регіонах виявилися досить низькими, і, за прогнозами експертів, готовий показник впаде на 3,6%. Xiaomi має зберегти свою позицію та продати приблизно стільки ж панелей, що й у 2021 році.

Сайт Overclockers нагадує, що у 2020 році попит на телевізори різко збільшився на тлі пандемії та локдаунів, тому виробники ледве встигали забезпечувати ринок необхідною кількістю товарів. Тепер ці пристрої людям не так сильно потрібні, і компанії зіткнулися з надлишком продукції. Ймовірно, незабаром ритейлери почнуть знижувати ціни, щоб реалізувати моделі, що накопичилися, перед тим, як вийдуть нові.

Утім, росіянам не знижки розраховувати не варто, адже офіційні постачання Samsun, LG та багатьох інших виробників закриті через вторгнення в Україну. "Паралельний" імпорт створює додаткові логістичні витрати, тому роздрібні ціни лише зростають.

Раніше писали, що в Росії можуть заборонити продавати будь-яку техніку Xiaomi. Компанія Smart International Distribution Limited подала в московський суд із вимогою передати їй права на всю продукцію відомого бренду.

Повідомляли також, що в Росії не працюють тисячі смартфонів Samsung, завезені через "паралельний імпорт". Таке може статися і з телевізорами.