В России могут запретить продавать любую технику Xiaomi: санкции тут ни при чем

Китайская фирма требует передать ей все права на торговую марку, хотя она не имеет ничего общего со смартфонами и ноутбуками.

Компания Smart International Distribution Limited (SIDL) через суд пытается запретить продажу в России любых гаджетов, разработанных компанией Xiaomi. Подробности выяснил российский портал CNews.

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Гонконгская компания SIDL требует передать ей все права на бренд Xiaomi в России. Организация утверждает, что именно ей принадлежит товарный знак, под которым продают популярные во всем мире смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. По факту SIDL действительно выпускает под брендом Xiaomi бижутерию, маски для сна, посуду и даже бытовую технику, но она не имеет ничего общего с производителем Xiaomi Inc. — одной из немногих крупных компаний, которая так и не ушла с российского рынка под влиянием санкций.

Предполагается, что истец выступает в качестве так называемого патентного тролля. По информации CNews, SIDL и Xiaomi сражаются за российский рынок еще с 2021 года. Конкурент из Гонконга подал заявление в московский арбитражный суд по интеллектуальным правам в ноябре, ответчиком по этому делу выступает Xiaomi Inc., а третьим лицом — Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Судья Александр Снегур несколько раз оставлял иск без внимания, но 13 января принял его к производству, ближайшее заседание назначено на 8 августа 2022 года.

Если суд удовлетворит иск SIDL, то Xiaomi больше не сможет легально поставлять свою технику в российские магазины. Более того, гонконгская компания получит полное право подавать в суд на любых поставщиков, которые решат возить брендовую продукцию в Россию для перепродажи. Пока неизвестно, как Xiaomi Inc. планирует защищаться. По информации телеграм-канала Mash, представители арбитражного суда обратились за помощью к властям Китая, затрудняясь принять решение самостоятельно.

Существует большая вероятность, что SIDL добьется своего, а продажа товаров Xiaomi окажется полностью под запретом, ведь подобное уже случалось раньше. В октябре 2021 года арбитражный суд Москвы запретил продавать в России более 60 моделей смартфонов Samsung, удовлетворив иск швейцарской компании Sqwin SA. Последняя обвинила южнокорейского гиганта в нарушении патентов — якобы Samsung использовала чужие технологии в платежной системе Samsung Pay. Запрет действовал до марта 2022 года, когда апелляционный суд отменил решение первой инстанции.

Ранее писали, что в России технику Apple и Samsung заменили малоизвестные бренды из Китая и Турции. Как предсказывают эксперты, вскоре китайские марки Realme, Xiaomi, Honor станут значительно популярнее среди россиян, а крупным магазинам придется закупать продукцию у ноунэймов, чтобы разнообразить ассортимент.

Писали также, что в России начались проблемы с ремонтом гаджетов. Работникам сервисных центров приходится разбираться смартфоны и ноутбуки на запчасти, чтобы обеспечить гарантийное обслуживание клиентов.