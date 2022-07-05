В России бренды Apple и Samsung заменили китайские ноунэймы

Российское СМИ "Коммерсантъ" утверждает, что КНР поддерживает РФ, сбрасывая на ее рынок дешевые гаджеты.

После того, как с российского рынка ушли известные бренды электроники вроде Apple, Samsung, Asus, HP, Dell, LG, Toshiba и др., местные ритейлеры начали активно продвигать ранее неизвестные марки из Китая, Турции и самой РФ. Подробности сообщило издание "Коммерсантъ".

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Аналитик Александр Сурков из GS Group в комментарии СМИ сказал, что в скором времени китайские марки Realme, Xiaomi, Honor станут популярнее, чем Apple и Samsung. Также он отметил, что и новые бренды быстро приживутся и отхватят долю рынка, потому что крупные магазины будут вынуждены скупать продукцию малоизвестных производителей, чтобы обеспечить предложение. По его словам, продукция из КНР займет 90% рынка гаджетов и бытовой электроники в РФ.

В российских сетевых магазинах начали продавать товары от Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba, Domfy, Chuwi и за их счет расширили ассортимент. В то же время более известные марки вроде Xiaomi, Poco, Realme, Nokia, iTel, Vivo, Tecno, Infinix нарастили свои доли, так как практически заменили собой ранее популярные Apple, Samsung, Dell и пр.

Согласно сообщению "Коммерсантъ", за первые 6 мес. 2022 года ритейлеры реализовали 1,1 млн смартфонов Realmi. В прошлом году за тот же период удалось продать 498 тыс. телефонов, т.е. в 2 раза меньше. Продажи продукции Poco за этот же период выросли на 16%, Nokia — на 40%. В сети Ozon рассказали, что за май и июнь удалось продать в 20 раз больше китайских телефонов Tecno, чем когда-либо ранее. Продажи смартфонов из КНР Doogee выросли в 5 раз, продажи бытовой электроники Digma — в 8 раз. В "Яндекс Маркете" китайский ноунэйм-брендов продали на 50% больше, чем в прошлом году.

При этом, пишет СМИ, доля, занимаемая ранее американской маркой Apple, сократилась на 14%, по сравнению с показателями прошлого года, а Samsung — на 15%.

"Всего за обозначенный период в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года", — сказано в материале.

28 июня 2022 года президент Путин официально разрешил контрабанду в РФ — он подписал соответствующий закон о легитимизации так называемого "параллельного импорта", т.е. ввоз на территорию России товаров без согласия правообладателей. Однако в стране все равно наметился дефицит электроники и, особенно, запчастей. Ритейлеры не могут позволить себе ввозить достаточное количество продукции Electrolux, Dyson, Philips, Apple, Asus, HP, GoPro, Samsung, Dell, LG, Toshiba по "серым" схемам. Именно это и стало причиной ввоза китайской и турецкой техники.

"По мнению источника "Ъ" на рынке электроники, параллельный импорт не сможет обеспечить весь объем российского рынка техники, что в условиях дефицита А-брендов (дорогие модели устройств) позволит китайским вендорам укрепиться в России.

Ранее мы сообщали о том, что новый пакет антироссийских санкций США предполагает принятие мер против компаний из КНР, которые продают России технологии, используемые в оборонной сфере.