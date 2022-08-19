Это провал: в выставочных MicroLED-телевизорах Samsung обнаружили битые пиксели

Технология MicroLED оказалась сложной в производстве и довольно хрупкой.

В прошлом году Samsung выпустила 110-дюймовый телевизор, в котором используется технология MicroLED, которая предполагает размещение множества крошечных светодиодов подсветки по всей панели Такой подход должен был обеспечить более высокое качество по сравнению с уже имеющимися в продаже моделями с традиционной подсветкой, но до сих пор характеристики MicroLED-телевизоров подвергаются критике со стороны экспертов, пишет businesskorea.co.kr.

Издание отмечает, что телевизор Samsung MicroLED стоит почти 129 тыс. долларов, но покупают устройство крайне редко. А тем временем выявляются все новые и новые дефекты, причем речь идет даже о демонстрационных моделях, выставленных в магазинах и автосалонах

По данным исследователей рынка, продукты MicroLED не продаются вовсе, пишет медиа. Например, согласно оценке компании Omdia, MicroLED-телевизоров в этом году на рынок поступило всего 1000 единиц, в то время как поставки ЖК-панелей и панелей OLED в 2022 году оцениваются в 250 млн и 10 млн единиц соответственно. Вполне вероятно, что большинство из MicroLED-панелей предназначены не для продажи, а в качестве демонстрационных образцов, говорится в материале.

"Качество продукта далеко от приемлемого. Один из телевизоров можно увидеть в магазине Samsung 837 на Манхэттене, и у него битые пиксели. Такой же дефект был обнаружен и у телевизора, находящегося в магазине бренда в Южной Корее. Samsung Electronics не расширяет линейку MicroLED-телевизоров из-за технических сложностей. В прошлом году планировалось выпустить 80- и 90-дюймовые ТВ-панели, но выпуск был отложен на неопределенный срок", — резюмирует издание.

Ранее мы сообщали о том, что компания LG создала OLED-телевизор, у которого обратная сторона корпуса используется вместо динамика.