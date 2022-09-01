Смартфонів поменшає: компанії скорочують обсяги виробництва гаджетів

У другому кварталі 2022 року глобальне виробництво телефонів знизилося на 6%.

З квітня по червень поточного року випущено всього і склало 292 млн одиниць смартфонів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє trendforce.com.

Аналітики зазначають у своєму звіті, що на складах і так багато нереалізованої продукції, тому компанії змушені скорочувати темпи виробництва. Також вони вважають, що пандемія тут зіграна не останню роль, порушивши ланцюжки поставок.

У матеріалі йдеться, що, наприклад, Samsung скоротила виробництво за згаданий вище період на 16,3%, тобто випустила на 61,8 млн одиниць менше, ніж планувала. Повідомляється, що й у третьому кварталі компанія нарощувати темпи випуску гаджетів не збирається. Єдиним плюсом для неї є лідерство в сегменті складних смартфонів — на апарати Samsung припадає 90-відсоткова частка.

Apple не зменшуватиме темпів, оскільки до випуску готуються iPhone 14 Pro та 14 Pro Max, анонс яких відбудеться 7 вересня.

OPPO (і її бренди Realme та OnePlus) виробила 38,8 млн пристроїв, що на 4,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Xiaomi (і її бренди Redmi, POCO та Black Shark) скоротила виробництво на 14,6% (38 млн телефонів). А ось Vivo (та IQOO), відкоригувавши стратегію виробництва заздалегідь, змогла вийти в плюс, показавши приріст на 12,7% (25,7 млн телефонів).

У TrendForce вважають, що в третьому кварталі цього року виробникам не варто надто розраховувати на ринки КНР, Індії, Індонезії, які раніше було заведено вважати перспективними, оскільки економічна ситуація в цих країнах навряд чи покращиться. А це означає, що купівельну спроможність простимулювати буде дуже важко. Вони прогнозують, що обсяги виробництва Xiaomi, OPPO, Vivo залишаться такими ж, як у другому кварталі.

Раніше ми повідомляли про те, що техніку Samsung погано купують, оскільки компанія перенаситила ринок.