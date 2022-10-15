Понад 5 млрд мобільних телефонів стануть сміттям у 2022 році, — WEEE Forum

Експерти закликають користувачів здавати непотрібні смартфони на переробку, щоб використовувати деталі для створення нових пристроїв.

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У 2022 році понад 5 мільярдів мобільних телефонів стануть звичайним електронним сміттям. Про це пише сайт Digital Trends, посилаючись на дані Форуму відходів електричного й електронного обладнання (WEEE Forum).

Дослідники зазначають, що більшість гаджетів, якими люди більше не користуються, складаються в ящиках, шафах, гаражах або викидаються в сміттєві баки як звичайні відходи, після чого вирушають на звалища або спалюються на спеціальних печах. За оцінками аналітиків, лише цього року така доля спіткає 5,3 мільярда мобільних телефонів. Якщо скласти стільки пристроїв із середньою товщиною 9 мм один на одного, то вийде колона заввишки близько 50 тисяч кілометрів, а це 1/8 відстані до Місяця.

WEEE наголосила на важливості переробки електроніки, адже це дозволить видобувати з гаджетів цінні компоненти, такі як золото, срібло, мідь, паладій і різні деталі, щоб потім робити з них нові смартфони. За словами генерального директора організації Паскаля Леруа, більшість людей не усвідомлюють, що всі, навіть найдешевші пристрої, мають велику цінність і разом є величезними обсягами на глобальному рівні. Водночас переробка електроніки як звичайні відходи вимагає значної кількості енергії та ресурсів.

Нещодавно WEEE провела опитування серед 8775 сімей у шести країнах Європи з метою з'ясувати, чому люди вважають за краще зберігати старі мобільні пристрої замість того, щоб ремонтувати їх або здавати на переробку. Учасники допомогли визначити найпоширеніші причини зберігання:

Можливість використовувати в майбутньому (46%);

Плани продати чи подарувати (15%);

Сентиментальна цінність (13%);

Надія, що пристрій стане ціннішим у майбутньому (9%);

Незнання, як позбутися.

Раніше писали, що в усьому світі компанії скорочують обсяги виробництва гаджетів, у тому числі смартфонів. На складах зберігається велика кількість пристроїв, які не вдалося продати й навряд чи вдасться. На думку аналітиків, це пов'язано з падінням попиту й порушенням ланцюжка постачань у зв'язку з пандемією.

Повідомляли також, що більшість смартфонів у світі робляться в Китаї — на частку країни припадає 67% світового виробництва. Справа в тому, що не тільки китайські, а й закордонні компанії, у тому числі Apple і Samsung, розміщують свої заводи в Піднебесній.