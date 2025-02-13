Новый iPhone SE представят 19 февраля: Тим Кук анонсировал презентацию

На следующей неделе Apple представит новый гаджет. Вероятнее всего, это будет новый iPhone SE.

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Генеральный директор американской корпорации Apple Inc Тим Кук анонсировал презентацию нового гаджета. О предстоящем событии он сообщил в соцсети Х.

"Будьте готовы встретить нового члена семьи", — призвал предприниматель, добавив к коротенькому ролику с анимированным логотипом компании хэштег #AppleLaunch.

Также он уточнил, что презентация продукта состоится уже в будущую среду, 19 февраля.

Отметим, что это первый случай в истории, когда СЕО корпорации Apple заявил об анонсе нового гаджета в соцсетях, вне презентаций или специальных мероприятий.

Напомним, в издании Bloomberg писали, что Apple представит новый iPhone SE, который будет похож на 14-ю модель. По слухам, цена аппарата составит $499. Недорогая модель, как считают в компании, будет стимулировать рост продаж и побуждать потребителей отказаться от других брендов.

Одни эксперты тем временем предлагают не покупать iPhone SE, а подождать несколько месяцев, пока не появится следующая модель. Другие наоборот считают, что грядущий iPhone может быть "лучшим в истории Apple".

Также ранее сообщалось, что iPhone получат спутниковую связь Starlink от SpaceX вместе с последним обновлением программного обеспечения. Apple сотрудничает со SpaceX и мобильным оператором T-Mobile US, который уже начал тестирование новой функции.