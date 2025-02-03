Эксперты считают, что следующий iPhone может быть "лучшим в истории Apple"

Специалисты считают, что характеристики iPhone SE будут выше, чем можно было бы ожидать от Apple в этой ценовой категории.

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Следующий iPhone от Apple может оказаться "лучшим" на сегодняшний день, считают эксперты. Об этом пишет Forbes.

Прежде всего из-за внедрения функций искусственного интеллекта (ИИ). Генеративный ИИ будет играть значительную роль в формировании iOS и Android в 2025 году. Apple усердно работает, чтобы догнать конкурентов, и, возможно, ей понадобится большая часть этого года и 2026 год, чтобы достичь паритета с конкурентами.

Хотя Apple опоздала с генеративным ИИ, она продолжает внедрять инновации с другими технологиями, которые вносят вклад в опыт iPhone, например, Neural Engine, встроенный в чипсеты, который позволяет обрабатывать язык на устройстве, распознавать изображения и обрабатывать данные посредством машинного обучения.

Затем есть мощность, необходимая для работы Apple Intelligence. Компания работала над тем, чтобы разделить iPhone и iPhone Pro, оснастив первый более старым процессором. Однако революция ИИ заставила внедрить чипсет A18 и для iPhone 16 Pro, и для обычного iPhone 16. Кроме того, меньший объем памяти на обычных iPhone также был увеличен, — все для того, чтобы удовлетворить требования ИИ-функционала.

Эксперты считают, что характеристики iPhone SE будут выше, чем можно было бы ожидать от Apple в этой ценовой категории. Также одним из ключевых факторов, определяющих окончательный успех iPhone SE, является стоимость.

Учитывая наличие FaceID, чипсета A18 и увеличенную память, эксперты предполагают, что розничная цена составит 499 долларов для модели начального уровня, что примерно на 70 долларов больше, чем у текущей модели.

Apple ожидает, что ее решение относительно iPhone SE найдет отклик у достаточного количества потребителей, чтобы сделать будущий смартфон среднего класса популярным, говорится в материале.

Напомним, OnePlus 13 легко обошел iPhone 16 Pro Max. Чипсет Snapdragon 8 Elite оказался очень проворным в обработке видео и фотоснимков.