Експерти вважають, що наступний iPhone може бути "найкращим в історії Apple"

Фахівці вважають, що характеристики iPhone SE будуть вищими, ніж можна було б очікувати від Apple у цій ціновій категорії.

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Наступний iPhone від Apple може виявитися "найкращим" на сьогоднішній день, вважають експерти. Про це пише Forbes.

Насамперед через впровадження функцій штучного інтелекту (ШІ). Генеративний ШІ відіграватиме значну роль у формуванні iOS і Android у 2025 році. Apple старанно працює, щоб наздогнати конкурентів, і, можливо, їй знадобиться більша частина цього року і 2026 рік, щоб досягти паритету з конкурентами.

Хоча Apple запізнилася з генеративним ШІ, вона продовжує впроваджувати інновації з іншими технологіями, які роблять внесок у досвід iPhone, наприклад, Neural Engine, вбудований у чіпсети, який дає змогу обробляти мову на пристрої, розпізнавати зображення й обробляти дані за допомогою машинного навчання.

Потім є потужність, необхідна для роботи Apple Intelligence. Компанія працювала над тим, щоб розділити iPhone і iPhone Pro, оснастивши перший старішим процесором. Однак революція ШІ змусила впровадити чипсет A18 і для iPhone 16 Pro, і для звичайного iPhone 16. Крім того, менший об'єм пам'яті на звичайних iPhone також було збільшено, — все для того, щоб задовольнити вимоги ШІ-функціоналу.

Експерти вважають, що характеристики iPhone SE будуть вищими, ніж можна було б очікувати від Apple у цій ціновій категорії. Також одним із ключових факторів, що визначають остаточний успіх iPhone SE, є вартість.

З огляду на наявність FaceID, чипсета A18 і збільшену пам'ять, експерти припускають, що роздрібна ціна складе 499 доларів для моделі початкового рівня, що приблизно на 70 доларів більше, ніж у поточної моделі.

Apple очікує, що її рішення щодо iPhone SE знайде відгук у достатньої кількості споживачів, щоб зробити майбутній смартфон середнього класу популярним, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, OnePlus 13 легко обійшов iPhone 16 Pro Max. Чипсет Snapdragon 8 Elite виявився дуже моторним в обробці відео та фотознімків.