Новий iPhone SE представлять 19 лютого: Тім Кук анонсував презентацію

Наступного тижня Apple представить новий гаджет. Найімовірніше, це буде новий iPhone SE.

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Генеральний директор американської корпорації Apple Inc Тім Кук анонсував презентацію нового гаджета. Про майбутню подію він повідомив у соцмережі Х.

"Будьте готові зустріти нового члена сім'ї", — закликав підприємець, додавши до коротенького ролика з анімованим логотипом компанії хештег #AppleLaunch.

Також він уточнив, що презентація продукту відбудеться вже майбутньої середи, 19 лютого.

Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли СЕО корпорації Apple заявив про анонс нового гаджета у соцмережах, поза презентаціями або спеціальними заходами.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg писали, що Apple презентує новий iPhone SE, який буде схожий на 14-ту модель. За чутками, ціна апарату становитиме $499. Недорога модель, як вважають у компанії, стимулюватиме зростання продажів та спонукатиме споживачів відмовитися від інших брендів.

Одні експерти тим часом пропонують не купувати iPhone SE, а почекати кілька місяців, поки не з'явиться наступна модель. Інші навпаки вважають, що прийдешній iPhone може бути "найкращим в історії Apple".

Також раніше повідомлялося, що iPhone отримають супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX разом з останнім оновленням програмного забезпечення. Apple співпрацює зі SpaceX і мобільним оператором T-Mobile US, який вже почав тестування нової функції.