IPhone отримали супутниковий зв'язок Starlink: хто може скористатися новою функцією

Спочатку Starlink можна буде використовувати тільки для текстових повідомлень, проте в майбутньому також з'являться голосові виклики та передача даних.

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Компанії Apple і T-Mobile почали тестувати супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX, впровадивши його в останнє оновлення програмного забезпечення iPhone, випущене 27 січня. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Apple таємно співпрацює зі SpaceX і T-Mobile US, щоб додати у своє новітнє ПЗ підтримку супутникового інтернету Starlink. За словами журналістів, це об'єднання стало несподіванкою, оскільки раніше T-Mobile вказувала Starlink тільки як опцію для телефонів Samsung.

Як зазначають у виданні, смартфони iPhone вже можуть використовувати супутниковий зв'язок через додаток від Globalstar. Тепер же деякі користувачі також отримали текстові повідомлення від T-Mobile про підтримку Starlink, а в налаштуваннях стільникових даних iPhone з'явився новий перемикач для управління функцією супутникового зв'язку.

"Ви перебуваєте в бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер ви можете залишатися на зв'язку за допомогою текстових повідомлень через супутник практично з будь-якої точки світу. Щоб почати користуватися покриттям за межами цього діапазону, оновіть систему до iOS 18.3", — йдеться в повідомленні від T-Mobile.

У T-Mobile заявили, що тестування "почнеться з обраних оптимізованих смартфонів" і що повний запуск буде "підтримувати переважну більшість сучасних смартфонів". Зі свого боку представники Apple відмовилися від коментарів.

За даними видання, нова функція працюватиме так: Коли iPhone T-Mobile опиниться в зоні без стільникового зв'язку, пристрої, що беруть участь у програмі Starlink, спочатку спробують встановити зв'язок із супутниками SpaceX. Користувачі також зможуть активувати надсилання СМС через супутникове меню для сервісу Globalstar або зв'язатися з екстреними службами через Apple.

Спочатку функцію можна буде використовувати тільки для текстових повідомлень, проте в майбутньому SpaceX і T-Mobile планують додати передачу даних і голосові виклики. Наразі функція доступна тільки в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор T-Mobile у США приймає клієнтів до безкоштовної бета-програми стільникового зв'язку Starlink від SpaceX, але тільки тих, хто має певні телефони Samsung.

Крім того, українська компанія "Київстар" підписала угоду з компанією Starlink про впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні. Очікується, що оператор запустить послуги Starlink Direct to Cell з функцією обміну повідомленнями в четвертому кварталі 2025 року.