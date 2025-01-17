Starlink пропонує супутниковий інтернет за 9 доларів: чому так дешево

SpaceX рекламує план як корисне рішення "якщо основний інтернет відмовить або виникне надзвичайна ситуація"

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SpaceX тепер пропонує підключення до Starlink за 9 доларів США на місяць, щоб отримати дохід від неактивних клієнтів. Про це пише PC Mag.

SpaceX рекламує план як корисне рішення "якщо основний інтернет відмовить або виникне надзвичайна ситуація".

Компанія розсилає пропозицію електронною поштою клієнтам, які призупинили підписку на послуги супутникового інтернету Starlink або збираються припинити її. У самому повідомленні зазначається, що передплатники можуть "реактивувати" свою послугу Starlink, щоб зареєструватися в резервному плані.

Пропозиція викликає неоднозначну реакцію: деякі хвалять резервний план підключення як зручний для надзвичайних ситуацій. Але деякі користувачі кажуть, що він того не вартий.

Припускають, що SpaceX експериментує з новими способами збільшення доходів. Супутниковий інтернет-сервіс наразі має більш ніж 4,6 млн активних клієнтів по всьому світу. Але щоб залучити ще більше передплатників, SpaceX, найімовірніше, доведеться пропонувати більші знижки, згідно з аналітиками.

Раніше компанія також почала нові пропонувати клієнтам у США окремий план за 50 доларів на місяць для стандартної антени Starlink.

Раніше ми писали, що смартфони в Україні отримають супутниковий зв'язок Starlink. Україна стане однією з перших держав у світі зі зв'язком Direct to Cell, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.