Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов: почему так дешево

SpaceX рекламирует план как полезное решение "если основной интернет откажет или возникнет чрезвычайная ситуация"

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SpaceX теперь предлагает подключение к Starlink за 9 долларов США в месяц, чтобы получить доход от неактивных клиентов. Об этом пишет PC Mag.

SpaceX рекламирует план как полезное решение "если основной интернет откажет или возникнет чрезвычайная ситуация".

Компания рассылает предложение по электронной почте клиентам, которые приостановили подписку на услуги спутникового интернета Starlink или собираются прекратить ее. В самом сообщении отмечается, что подписчики могут "реактивировать" свою услугу Starlink, чтобы зарегистрироваться в резервном плане.

Предложение вызывает неоднозначную реакцию: некоторые хвалят резервный план подключения как удобный для чрезвычайных ситуаций. Но некоторые пользователи говорят, что он того не стоит.

Предполагают, что SpaceX экспериментирует с новыми способами увеличения доходов. Спутниковый интернет-сервис в настоящее время имеет более чем 4,6 млн активных клиентов по всему миру. Но чтобы привлечь еще больше подписчиков, SpaceX, скорее всего, придется предлагать большие скидки, согласно аналитикам.

Ранее компания также начала новые предлагать клиентам в США отдельный план за 50 долларов в месяц для стандартной антенны Starlink.

Ранее мы писали, что cмартфоны в Украине получат спутниковую связь Starlink. Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.