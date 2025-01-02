Смартфони в Україні отримають супутниковий зв'язок Starlink: коли запрацює послуга

Україна стане однією з перших держав у світі зі зв'язком Direct to Cell, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.

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Компанія "Київстар" підписала угоду з компанією Starlink про впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на заяву материнської компанії "Київстару" VEON.

Як пояснюють у виданні, пристрої Direct to Cell підключаються до супутників, оснащених модемами, які працюють як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

Очікується, що "Київстар" запустить в Україні послуги Starlink Direct to Cell з функцією обміну повідомленнями в четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв'язок і передача даних.

За даними порталу, Starlink запустила свій перший комплект супутників з функцією прямого підключення до стільникової мережі на початку цього року. Україна стане однією з перших країн у світі зі зв'язком Direct to Cell і першою країною із зоною бойових дій, де Starlink розгорне цю технологію.

У виданні підкреслили, що Starlink уже забезпечує критично важливий інтернет-зв'язок для Сил оборони України.

Нагадаємо, американський оператор T-Mobile оголосив, що його супутниковий сервіс повідомлень у співпраці зі Starlink переходить у режим бета-тестування. Щойно такі сервіси будуть запущені, американським користувачам можна буде використовувати супутникові повідомлення на будь-якому пристрої Android 15.

Також повідомлялося, що деякі користувачі Galaxy S24 і Galaxy Z Fold 6 вже почали бачити функції супутникових повідомлень у США.