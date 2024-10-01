Владельцы iPhone теперь могут получать сообщения "из космоса": как работает новая функция

Многие тысячи людей остались без электричества и/или сотовой связи из-за урагана "Хелен". Но новая функция iOS 18 стала спасательным кругом для выживших. Это — сообщения через спутник.

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Apple добавила функцию "Сообщения через спутник" на миллионы смартфонов в своем недавнем обновлении iOS 18. Об этом пишет 9to5mac.

Многие тысячи людей остались без электричества и/или сотовой связи из-за урагана "Хелен". Но новая функция iOS 18 стала спасательным кругом для выживших. Это — сообщения через спутник.

Распространенным сообщением в социальных сетях в то время, когда Хелен ударила сильнее всего, был призыв к пользователям обновиться до iOS 18, чтобы получить доступ к этой функции. Apple, в частности, выпустила iOS 18 и iOS 17.7 одновременно, в результате чего многие пока придерживались версии 17.

После разрушительного урагана "Хелен" генеральный директор Apple Тим Кук написал, что компания сделает пожертвование для поддержки усилий по оказанию помощи.

Сообщения через спутник — это действительно та функция, которая может спасти жизни, и, вероятно, уже сделала это. Различные функции Apple для здравоохранения доказали свою ценность бесчисленными историями спасения жизней, но доступ к спутниковым сообщениям — это еще одна ключевая область, в которой новые функции Apple оказывают огромное влияние.

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