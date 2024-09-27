Больше, тоньше и интеллектуальнее: детали релиза iPhone 16 и других новинок на ивенте Apple Glowtime

Ивент Apple 2024 года под названием "Glowtime", состоявшийся 9 сентября, подарил миру ряд долгожданных новинок. Компания представила умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения — 16 и 16 Pro.

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Apple Watch Series 10 и Ultra 2

Начнем с умных часов. Series 10 стали самыми тонкими Apple Watch за всю историю линейки. При этом дисплей новинки на целых 30% больше, чем у предыдущих моделей — так что места на экране теперь хватит всем и каждому.

Кроме того, в Series 10 нас ждут:

новые цвета и материалы корпуса — полированный алюминий в оттенках Rose Gold и Black, а также версии Natural Titan и Gold Titan;

инновационные функции отслеживания здоровья, например, определение апноэ во сне;

возможности для водных видов спорта — встроенный датчик глубины и температуры воды.

Apple Watch Ultra 2 также представлены в новом исполнении. У этой модели корпус из черного титана с матовой отделкой. Устройство работает на watchOS 11, которая включает расширенные функции с использованием искусственного интеллекта, а также новые циферблаты и приложения.

AirPods 4 и обновление линейки AirPods

Apple представила обновленные наушники. У AirPods 4 новый дизайн, направленный на улучшение комфорта и качества звука. Они оснащены чипом Apple H2 и получили обновленную акустическую архитектуру с открытым дизайном. AirPods 4 хранятся и заряжаются в наиболее компактном кейсе, который оснащен портом USB-C и обеспечивает до 30 часов автономной работы.

Также компания анонсировала версию с функциями активного поглощения и режима прозрачности. Эта модель поддерживает беспроводную зарядку кабелем от Apple Watch и зарядными устройствами, сертифицированными по стандарту Qi. Также устройство оснащено встроенным в футляр динамиком и системой Локатор.

Чем еще запомнится обновление линейки AirPods:

революционными функциями слухового здоровья в AirPods Pro 2:

измерением слуха — 5-минутный клинически валидированный тест, который можно пройти дома с помощью iPhone и AirPods Pro;

режимом слухового аппарата — превращает AirPods Pro в персонализированный слуховой аппарат, усиливая конкретные звуки в реальном времени для людей с легкой и умеренной потерей слуха;

защитой слуха — активно снижает громкие и прерывистые шумы 48000 раз в секунду с помощью машинного обучения на чипе H2;

новыми цветами AirPods Max и зарядкой через USB-C.

В общем, обновилась фирменная гарнитура Apple как аппаратно, так и программно.

iPhone 16 и 16 Plus — новая эра iPhone с Apple Intelligence

Переходим к главным героям вечера — новеньким iPhone 16 и 16 Plus. Apple называет их первыми айфонами новой эры — эры искусственного интеллекта Apple Intelligence. Бета-версия Apple Intelligence будет доступна этой осенью на всех моделях iPhone 16, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для работы бета-версии необходимо выбрать английский язык (США) как язык Siri и язык операционной системы на устройстве.

Внешне нас ждут:

новые яркие цвета;

прочный алюминиевый корпус с повышенной защитой.

Внутри — еще интереснее:

новейший чип A18 с модулем Neural Engine, в том числе для функций ИИ Apple Intelligence;

новая Fusion камера с 48 Мп основным модулем, новым сверхширокоугольным датчиком с автофокусом и режимом макросъемки, который ранее был доступен лишь на моделях серии Pro;

кнопка Action Button и совершенно новая и чрезвычайно удобная и интересная Camera Control;

Visual Intelligence, позволяющая моментально получать информацию об объектах в кадре.

Улучшенное время автономной работы реализуется как благодаря новому чипу, так и силами увеличенного аккумулятора.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — самые продвинутые

Ну и напоследок — самые мощные и технологичные iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Корпус новинок выполнен из титана, а дисплеи стали еще больше — 6.3 и 6.9 дюйма соответственно. Экраны окружены супертонкими рамками — и выглядит это потрясающе.

За производительность Pro-моделей отвечает чип A18 Pro с улучшенными возможностями графического процессора. Также нас ожидают:

основная камера на 48 Мп и сверхширокоугольный модуль на 48 Мп с поддержкой съемки в профессиональном формате Apple ProRaw;

телефото с 5-кратным зумом в обеих моделях;

продвинутые видеовозможности — замедленного видео в формате Dolby Vision 4K с частотой 120 кадров/с и коррекции цвета;

новая кнопка Camera Control;

аудио студийного уровня — 4 микрофона, запись пространственного звука, функция Audio Mix, которая позволяет по-новому редактировать голос и фоновый шум на видео благодаря нескольким голосовым эффектам: в кадре, в студии и как в кино.

Apple не перестает поднимать планку качества и инноваций, и в 2024-м году компания снова представила самую технологичную линейку — на этот раз с продвинутыми возможностями на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также компания задала новые стандарты в категориях умных часов и наушников. Предзаказы на новинки Apple стартуют уже 20 сентября, а с 27 сентября они появятся на полках магазинов. Следите за обновлениями на АЛЛО!