Більше, тонше й інтелектуальніше: деталі релізу iPhone 16 та інших новинок на івенті Apple Glowtime

Івент Apple 2024 року під назвою "Glowtime", що відбувся 9 вересня, подарував світові низку довгоочікуваних новинок. Компанія представила розумні годинники Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2, навушники AirPods 4, а також iPhone нового покоління — 16 і 16 Pro.

Related video

Apple Watch Series 10 і Ultra 2

Почнемо з розумних годинників. Series 10 стали найтоншими Apple Watch за всю історію лінійки. При цьому дисплей новинки на 30% більший, ніж у попередніх моделей — тож місця на екрані тепер вистачить усім і кожному.

Крім того, в Series 10 на нас чекають:

нові кольори та матеріали корпусу — полірований алюміній у відтінках Rose Gold і Black, а також версії Natural Titan і Gold Titan;

інноваційні функції відстеження здоров’я, наприклад, визначення апное уві сні;

можливості для водних видів спорту — вбудований датчик глибини та температури води.

Apple Watch Ultra 2 також представлений у новому виконанні. Ця модель має корпус із чорного титану з матовою обробкою. Пристрій працює на watchOS 11, яка включає розширені функції з використанням штучного інтелекту, а також нові циферблати та застосунки.

AirPods 4 та оновлення лінійки AirPods

Apple представила оновлені навушники. AirPods 4 мають новий дизайн, спрямований на покращення комфорту та якості звуку. Вони оснащені чипом Apple H2 і отримали оновлену акустичну архітектуру з відкритим дизайном. AirPods 4 зберігаються і заряджаються у найбільш компактному кейсі, який має порт USB-C та забезпечує до 30 годин автономної роботи.

Також компанія анонсувала версію з функціями активного поглинання та режиму прозорості. Ця модель підтримує бездротове заряджання кабелем від Apple Watch і зарядними пристроями, сертифікованими за стандартом Qi. Також пристрій має вбудований у футляр динамік і систему Локатор.

Чим ще запам’ятається оновлення лінійки AirPods:

Революційними функціями слухового здоров’я в AirPods Pro 2:

Вимірюванням слуху — 5-хвилинний клінічно валідований тест, який можна пройти вдома за допомогою iPhone та AirPods Pro.

Режимом слухового апарату — перетворює AirPods Pro на персоналізований слуховий апарат, посилюючи конкретні звуки в реальному часі для людей з легкою та помірною втратою слуху.

Захистомом слуху — активно знижує гучні та переривчасті шуми 48000 разів на секунду за допомогою машинного навчання на чипі H2.

Новими кольорами AirPods Max і зарядкою через USB-C.

Загалом, оновилася фірмова гарнітура Apple як апаратно, так і програмно.

iPhone 16 і 16 Plus — нова ера iPhone з Apple Intelligence

Переходимо до головних героїв вечора — новеньких iPhone 16 і 16 Plus. Apple називає їх першими айфонами нової ери — ери штучного інтелекту Apple Intelligence. Бета-версія Apple Intelligence буде доступна цієї осені на всіх моделях iPhone 16, а також на iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Для роботи бета-версії необхідно обрати англійську мову (США) як мову Siri і мову операційної системи на пристрої.

Зовні на нас чекають:

нові яскраві кольори;

міцний алюмінієвий корпус із підвищеним захистом.

Усередині — ще цікавіше:

новітній чип A18 з модулем Neural Engine в тому числі для функцій ШІ Apple Intelligence;

нова Fusion камера з 48 Мп основним модулем, новим надширококутним датчиком з автофокусом і режимом макрознімання, який раніше був доступний лише на моделях серії Pro;

кнопка Action Button і абсолютно нова і надзвичайно зручна та цікава Camera Control;

Visual Intelligence, що дає змогу моментально отримувати інформацію про об’єкти в кадрі.

Покращений час автономної роботи реалізується як завдяки новому чипу, так і силами збільшеного акумулятора.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max — найбільш просунуті

Ну і наостанок — найпотужніші та найтехнологічніші iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Корпус новинок виконаний з титану, а дисплеї стали ще більшими — 6.3 і 6.9 дюйма відповідно. Екрани оточені супертонкими рамками, що має просто приголомшливий вигляд.

За продуктивність Pro-моделей відповідає чип A18 Pro з поліпшеними можливостями графічного процесора. Також на нас чекають:

основна камера на 48 Мп і надширококутний модуль на 48 Мп з підтримкою знімання у професійному форматі Apple ProRaw;

телефото з 5-кратним зумом в обох моделях;

просунуті відеоможливості — уповільненого відео у форматі Dolby Vision 4K з частотою 120 кадрів/с і корекції кольору;

нова кнопка Camera Control;

аудіо студійного рівня — 4 мікрофони, запис просторового звуку, функція Audio Mix, яка дозволяє по-новому редагувати голос і фоновий шум на відео завдяки кільком голосовим ефектам: в кадрі, в студії і як у кіно.

Apple не перестає підіймати планку якості та інновацій, і у 2024-му році компанія знову представила найбільш технологічну лінійку — цього разу з просунутими можливостями на базі штучного інтелекту Apple Intelligence. Також компанія задала нові стандарти в категоріях розумних годинників і навушників. Передзамовлення на новинки Apple стартують вже 20 вересня, а з 27 вересня вони з’являться на полицях магазинів. Слідкуйте за оновленнями на АЛЛО!