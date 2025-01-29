IPhone получили спутниковую связь Starlink: кто может воспользоваться новой функцией

Сначала Starlink можно будет использовать только для текстовых сообщений, однако в будущем также появятся голосовые вызовы и передача данных.

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Компании Apple и T-Mobile начали тестировать спутниковую связь Starlink от SpaceX, внедрив ее в последнее обновление программного обеспечения iPhone, выпущенное 27 января. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Apple тайно сотрудничает с SpaceX и T-Mobile US, чтобы добавить в свое новейшее ПО поддержку спутникового интернета Starlink. По словам журналистов, это объединение стало неожиданностью, так как ранее T-Mobile указывала Starlink только как опцию для телефонов Samsung.

Как отмечают в издании, смартфоны iPhone уже могут использовать спутниковую связь через приложение от Globalstar. Теперь же некоторые пользователи также получили текстовые сообщения от T-Mobile о поддержке Starlink, а в настройках сотовых данных iPhone появился новый переключатель для управления функцией спутниковой связи.

"Вы находитесь в бета-версии T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи с помощью текстовых сообщений через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать пользоваться покрытием за пределами этого диапазона, обновите систему до iOS 18.3", — говорится в сообщении от T-Mobile.

В T-Mobile заявили, что тестирование "начнется с избранных оптимизированных смартфонов" и что полный запуск будет "поддерживать подавляющее большинство современных смартфонов". В свою очередь представители Apple отказались от комментариев.

По данным издания, новая функция будет работать следующим образом: Когда iPhone T-Mobile окажется в зоне без сотовой связи, устройства, участвующие в программе Starlink, сначала попытаются установить связь со спутниками SpaceX. Пользователи также смогут активировать отправку СМС через спутниковое меню для сервиса Globalstar или связаться с экстренными службами через Apple.

Сначала функцию можно будет использовать только для текстовых сообщений, однако в будущем SpaceX и T-Mobile планирую добавить передачу данных и голосовые вызовы. На данный момент функция доступна только в США.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор T-Mobile в США принимает клиентов в бесплатную бета-программу сотовой связи Starlink от SpaceX, но только тех, кто имеет определенные телефоны Samsung.

Кроме того, украинская компания "Киевстар" подписала соглашение с компанией Starlink о внедрении спутниковой связи Direct to Cell в Украине. Ожидается, что оператор запустит услуги Starlink Direct to Cell с функцией обмена сообщениями в четвертом квартале 2025 года.