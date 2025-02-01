Чому купівля iPhone SE може бути великою помилкою: експерти назвали причини

Скоро вийде iPhone SE 4 з АІ-функціями, новою камерою, чипом A18 і підтримкою Dynamic Island.

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Якщо потрібен недорогий iPhone, краще почекати кілька місяців, оскільки, найімовірніше, з'явиться щось краще, ніж iPhone SE, впевнені експерти. Про це пише Tom's Guide.

iPhone SE 4, наступник поточного SE, вочевидь, стане набагато кращим варіантом, ніж стара модель 2022 року, яку до сих пір не розпродали. iPhone SE 4, як очікується, отримає більш сучасний дизайн, але це не головна причина чекати виходу нової моделі. Функції Apple Intelligence мають з'явитися в iPhone SE 4, а також чип Apple A18 — ось, що буде вигідно відрізняти новинку.

Це, ймовірно, означає, що iPhone SE 4 коштуватиме дорожче за свого попередника за 429 доларів, хоча, можливо, не набагато дорожче. Згідно з чутками, модель може продаватися за 499 доларів. За ці гроші можна буде отримати ті ж функції ШІ, що й у iPhone 16, який коштує на 300 дорожче.

Незважаючи на пізній старт у реалізації ШІ-функцій на пристроях, Apple явно має великі плани на Apple Intelligence. Включення нового iPhone SE в обмежену кількість телефонів, що підтримують Apple Intelligence, відкриває ці можливості для нової аудиторії.

Інсайдери припускають, що iPhone SE 4 буде підтримувати Dynamic Island, що, безумовно, зробить новий його привабливою альтернативою iPhone 16. Задня камера отримає оновлення у вигляді 12-мегапіксельного сенсора.

Передбачувана дата виходу новинки — березень або квітень цього року, і передбачувані функції істотно кращі, ніж у поточної моделі, тому експерти рекомендують трохи почекати.

Нагадаємо, Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.