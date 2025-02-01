Почему покупка iPhone SE может быть большой ошибкой: эксперты назвали причины

Скоро выйдет iPhone SE 4 с ИИ-функциями, новой камерой, чипом A18 и поддержкой Dynamic Island.

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Если нужен недорогой iPhone, лучше подождать пару месяцев, так как, скорее всего, появится что-то лучшее, чем iPhone SE, уверены эксперты. Об этом пишет Tom's Guide.

iPhone SE 4, преемник текущего SE, по всей видимости, станет гораздо лучшим вариантом, чем старая модель 2022 года, которую до сих пор не распродали. iPhone SE 4, как ожидается, получит более современный дизайн, но это не главная причина ждать выхода новой модели. Функции Apple Intelligence должны появится в iPhone SE 4, а также чип Apple A18 — вот, что будет выгодно отличать новинку.

Это, вероятно, означает, что iPhone SE 4 будет стоить дороже своего предшественника за 429 долларов, хотя, возможно, не намного дороже. Согласно слухам, модель может продаваться за 499 долларов. За эти деньги можно будет получить те же функции ИИ, что и у iPhone 16, который стоит на 300 дороже.

Несмотря на поздний старт в реализации ИИ-функций на устройствах, Apple явно имеет большие планы на Apple Intelligence. Включение нового iPhone SE в ограниченное число телефонов, поддерживающих Apple Intelligence, открывает эти возможности для новой аудитории.

Инсайдеры предполагают, что iPhone SE 4 будет поддерживать Dynamic Island, что, безусловно, сделает новый его привлекательной альтернативой iPhone 16. Задняя камера получит обновление в виде 12-мегапиксельного сенсора.

Предполагаемая дата выхода новинки — март или апрель этого года, и предполагаемые функции существенно лучше, чем у текущей модели, поэтому эксперты рекомендуют немного подождать.

Напомним, Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.