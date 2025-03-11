Как узнать, заблокировал ли кто-то ваш номер: три действенных способа

Звонок, отправка текстового сообщения, помощь друга, — что следует предпринять, если на ваши звонки абонент не отвечает.

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Нет конкретного способа узнать, заблокировал ли кто-то номер телефона. Однако можно предпринять несколько шагов, чтобы убедиться, что это, скорее всего, так, пишет techradar.com.

Телефонный звонок

Позвоните человеку, который, по вашему мнению, вас заблокировал, с помощью приложения для звонков. Если идут постоянные гудки, скорее всего, вас не заблокировали. Однако, если звонок сбрасывается после первого гудка, это возможный признак блокировки. Но это не точно на 100%. Возможно, человек сам отклонил звонок после одного гудка или у него включен фильтр, который блокирует все звонки. А может быть, что ваш номер попал под действие функции обнаружения спама, и телефон абонента "думает", что вы — бот.

Чтобы внести ясность, позвоните с другого телефона: если гудки продолжаются столько же времени, сколько и с вашего основного телефона, то наверняка вы не заблокированы.

Отправка текстового сообщения

Еще одна вещь, которую стоит проверить, — это текстовое сообщение предполагаемому блокировщику. Однако это работает только на определенных телефонах.

На iPhone вы можете увидеть уведомления о прочтении, чтобы узнать, прочитал ли кто-то ваше сообщение. Когда вы отправляете сообщение на номер того, кто вас заблокировал, уведомления о прочтении не отображаются.

На Android все сложнее. Некоторые марки телефонов поддерживают уведомления о прочтении, обычно если вы отправляете сообщение кому-то другому, у кого смартфон той же марки. Это также касается отправки текстовых сообщений между телефонами Android разных марок или на iPhone или с iPhone на Android.

Относительно Android этот метод также сложно использовать в качестве подтверждения. Возможно, человек, которому вы пишете, не заблокировал вас, а просто перешел на Android, или, может быть, ошибка не позволяет отправлять уведомления о прочтении.

3. Дайте человеку немного времени

Если вы беспокоитесь, что кто-то вас заблокировал, этот третий вариант самый сложный, но он же и лучший: сделайте шаг назад. Возможно, человек не заблокировал вас, а просто занят: иногда легко забыть ответить кому-то на несколько дней или даже недель. Возможно, он путешествует куда-то, где у него нет тарифного плана сотовой связи, из-за чего он включает режим полета на время поездки, или принял осознанное решение проводить меньше времени за телефоном по какой-либо причине. Просто дайте человеку немного времени, и время покажет, заблокировал он вас на самом деле или нет.

Другой вариант — просто поспрашивать: возможно, общий друг сможет сказать вам, заблокировал он вас или просто очень занят.

Как заблокировать кого-то

Вы можете заблокировать номера на своем телефоне с помощью приложения "Настройки" на iPhone или на Android. В зависимости от вашего телефона вы также можете иногда устанавливать фильтры автоматической блокировки для спам-звонков.

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