Як дізнатися, чи заблокував хтось ваш номер: три дієві способи

Дзвінок, надсилання текстового повідомлення, допомога друга, — що слід зробити, якщо на ваші дзвінки абонент не відповідає.

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Немає конкретного способу дізнатися, чи заблокував хтось номер телефону. Однак можна зробити кілька кроків, щоб переконатися, що це, найімовірніше, так, пише techradar.com.

Телефонний дзвінок

Зателефонуйте людині, яка, на вашу думку, вас заблокувала, за допомогою програми для дзвінків. Якщо йдуть постійні гудки, найімовірніше, вас не заблокували. Однак, якщо дзвінок скидається після першого гудка, це можлива ознака блокування. Але це не точно на 100%. Можливо, людина сама відхилила дзвінок після одного гудка або в неї увімкнений фільтр, який блокує всі дзвінки. А може бути, що ваш номер потрапив під дію функції виявлення спаму, і телефон абонента "думає", що ви — бот.

Щоб внести ясність, зателефонуйте з іншого телефону: якщо гудки тривають стільки ж часу, скільки і з вашого основного телефону, то напевно ви не заблоковані.

Надсилання текстового повідомлення

Ще одна річ, яку варто перевірити, — це текстове повідомлення ймовірному блокувальнику. Однак це працює лише на певних телефонах.

На iPhone ви можете побачити повідомлення про прочитання, щоб дізнатися, чи прочитав хтось ваше повідомлення. Коли ви надсилаєте повідомлення на номер того, хто вас заблокував, повідомлення про прочитання не відображаються.

На Android все складніше. Деякі марки телефонів підтримують повідомлення про прочитання, зазвичай якщо ви надсилаєте повідомлення комусь іншому, у кого смартфон тієї ж марки. Це також стосується надсилання текстових повідомлень між телефонами Android різних марок або на iPhone чи з iPhone на Android.

Щодо Android цей метод також складно використовувати як підтвердження. Можливо, людина, якій ви пишете, не заблокувала вас, а просто перейшла на Android, або, можливо, помилка не дає змоги надсилати повідомлення про прочитання.

3. Дайте людині трохи часу

Якщо ви турбуєтеся, що хтось вас заблокував, цей третій варіант найскладніший, але він же і найкращий: зробіть крок назад. Можливо, людина не заблокувала вас, а просто зайнята: іноді легко забути відповісти комусь на кілька днів або навіть тижнів. Можливо, вона подорожує кудись, де в неї немає тарифного плану стільникового зв'язку, через що вона вмикає режим польоту на час поїздки, або ухвалила свідоме рішення проводити менше часу за телефоном з якоїсь причини. Просто дайте людині трохи часу, і час покаже, заблокувала вона вас насправді чи ні.

Інший варіант — просто розпитати: можливо, спільний друг зможе сказати вам, заблокував він вас чи просто дуже зайнятий.

Як заблокувати когось

Ви можете заблокувати номери на своєму телефоні за допомогою програми "Налаштування" на iPhone або на Android. Залежно від вашого телефону ви також можете іноді встановлювати фільтри автоматичного блокування для спам-дзвінків.

Раніше ми писали, що Google готується видалити дані назавжди, що робити. Технологічний гігант активізував розсилку листів, попереджаючи людей про цей крок, поки не стало занадто пізно. Зміни стосуються програми Google Maps.